Путин хочет удивить Трампа своими картами: о чем идет речь

Президент РФ Владимир Путин везет Трампу карты / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

Реклама

Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен удивить президента США Дональда Трампа, показав ему на встрече 15 августа определенные «исторические материалы».

Как стало известно Центру противодействия дезинформации, речь идет о географических картах, которые, по мнению хозяина Кремля, должны убедить американского президента в том, что Украина «искусственно созданное государство».

Таким образом Путин стремится оправдать военную агрессию против Украины и претензии России на украинские территории.

Реклама

В ЦПД отметили, что президент государства-агрессора неоднократно прибегал к псевдоисторическим спекуляциям в своих публичных выступлениях, и подчеркнули, что такой подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

«Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и т.д.», — напомнили украинские контрпропагандисты.

В ЦПД подчеркнули, что ни исторические факты, ни псевдоисторические фантазии не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран.

Напомним, президент РФ Владимир Путин перед саммитом на Аляске заявил, что американский президент Дональд Трамп прилагает много усилий для прекращения войны.

Реклама

В Белом доме заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков назвал «центральную тему» саммита на Аляске, которой станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.