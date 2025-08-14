- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 767
- Время на прочтение
- 2 мин
Путин хочет удивить Трампа своими картами: о чем идет речь
Псевдоисторическими фантазиями президент государства-агрессора стремится оправдать войну, которую Кремль развязал в Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен удивить президента США Дональда Трампа, показав ему на встрече 15 августа определенные «исторические материалы».
Как стало известно Центру противодействия дезинформации, речь идет о географических картах, которые, по мнению хозяина Кремля, должны убедить американского президента в том, что Украина «искусственно созданное государство».
Таким образом Путин стремится оправдать военную агрессию против Украины и претензии России на украинские территории.
В ЦПД отметили, что президент государства-агрессора неоднократно прибегал к псевдоисторическим спекуляциям в своих публичных выступлениях, и подчеркнули, что такой подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.
«Большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства. Это касается и нынешней РФ, которая в свое время была частью Золотой Орды, а многие нынешние территории РФ в прошлом принадлежали другим государствам — Германии, Швеции, Финляндии и т.д.», — напомнили украинские контрпропагандисты.
В ЦПД подчеркнули, что ни исторические факты, ни псевдоисторические фантазии не могут быть основанием для территориальных посягательств и не оправдывают вооруженную агрессию против других стран.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перед саммитом на Аляске заявил, что американский президент Дональд Трамп прилагает много усилий для прекращения войны.
В Белом доме заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков назвал «центральную тему» саммита на Аляске, которой станет урегулирование украинского «кризиса», как в Кремле называют войну против Украины.