Путин хочет установить "временную власть" в Украине: в США отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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Российский "фюрер" Владимир Путин предложил обсудить введение в Украине "временного управления под эгидой ООН и ряда стран", чтобы провести выборы. Реакция США Не заставила себя ждать.

О заявлении диктатора, которое он сделал при общении с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск", сообщают росСМИ.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, конечно, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения в Украине временного управления. Для того чтобы провести демократические выборы", - высказался хозяин Кремля.

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По его словам, с таким правительством можно начинать мирные переговоры и подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

Путин подчеркнул, что якобы РФ готова работать и с Европой. Впрочем, подчеркнул, что европейцы "пытаются водить Россию за нос". Что касается Украины, то "фюрер" вспомнил "Азов", который, по его словам, "приобретает фактическую власть".

В Белом доме отреагировали на заявления из Кремля. В Штатах подчеркнули, что власть в Украине выбирает народ, поэтому разговоров о "временном управлении" быть не может.

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии Reuters .

Напомним, Politico сообщило, как переговоры "фюрера" Владимира Путина и президента США Дональда Трампа повлияли на союзников Украины.