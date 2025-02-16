Путин хочет в День Независимости отпраздновать "уничтожение" Украины — Портников

Заявление представителя президента США по вопросам РФ и Украины Кита Келлога о завершении войны через 180 дней приходится на 24 августа 2025 года.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

"Путин хочет на День Независимости Украины провести у себя в Москве парад победы над Украиной. Вы же слышали сообщения от итальянского певца Аль Бано, которого уже пригласили на так называемый концерт мира? То есть в воображении Путина — 24 августа 2025 года в Украине ничего не будет, потому что Украинская Независимость закончится, а будет подмандатная территория, на Красной площади флаги украинских полков бросят к ногам Путина, желающего до этого дожать Трампа за 180 дней", — прокомментировал журналист.

Он заявил, что ранее российский диктатор хотел реализовать свои планы до 9 мая, но понял, что не успеет, поэтому в Москве уже есть план на 9 мая затянуть на парад президента США Дональда Трампа.

"Путин надеется, что до августа 2025 года не будет никаких украинцев, будут просто "русские люди", а Трамп должен помочь ему это обеспечить. Это новый бред на уровне путинского блицкрига февраля 2022 года. Но вопрос не в том, что Путин в это искренне верит, что американские переговорщики начали говорить и Трампа и люди в команде Путина Одни, думая, что они добьются мира к августу 2025 года, а другие окончательного уничтожения Украинской государственности к августу 2025 года», — отметил Виталий Портников.

Ранее Портников заявил, что для российского диктатора Владимира Путина в вопросе продолжения войны против Украины ключевым является состояние российской экономики и армии РФ.

Мы ранее информировали, что Келлог объяснил, на что должен пойти Путин, чтобы прекратилась война.

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