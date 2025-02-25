Путин хочет восстановить российское имперское государство, и разворот США опасен – эксперт

Совершенно ясно, что страны Балтии уверены в том, что они могут быть следующими.

Стараниями администрации президента США Дональда Трампа совершить разворот и оторвать Россию от Китая поощряет россиян усиливать их цели. Президент РФ Владимир Путин может думать, что пришло время, когда он может достичь своих целей не только в отношении Украины, но и, например, вывести НАТО из стран Балтии.

Такое мнение старший советник экс-госсекретаря США Кондолизы Райс, эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Элиот Коэн высказал в эфире YouTube-канала Центра.

Цели Путина

Коэн описал намерения Путина, которые он хочет воплотить в жизнь, воюя против Украины.

"Путин по сути хочет восстановить российское имперское государство, но в несколько иной форме, где Украина будет или полностью нейтрализована или поглощена. Для американцев это выглядит как война, которая началась три года назад. Если говорить с украинцами, они скажут: нет, это война, которая началась в 2014 году с российского вторжения в Крым и Донбасс. А, по мнению Путина, я думаю, война началась в 1991 году с распадом СССР. Его не особо волнует смерть коммунизма, но он все равно возмущен концом по сути Российской империи", – рассказал эксперт.

Он акцентировал, что война против Украины – это российский имперский проект. А с украинской стороны – это борьба за существование и независимость, за то, чтобы быть частью Европы и вытекающих из этого либерально-демократических ценностей.

Ситуация на фронте и истощение РФ

По словам Коэна, с одной стороны, кажется, что сейчас на поле боя тупик. Начиная свои жестокие наступления, россияне получают очень незначительные достижения. В свою очередь украинцы смогли занять кусок Курской области. Кажется, что фронт просто стабилизировался по типу окопной Первой мировой войны. Но на самом деле происходит много других вещей.

"Во-первых, в России наблюдается чрезвычайно высокое истощение, которое ежемесячно только растет. Во-вторых, воздушные российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру продолжаются, однако Украина не только успешно защищается, но и наносит удары в частности по российской нефтяной промышленности. В определенном смысле Россия является большим газовым резервуаром с ядерным оружием. Она сильно зависит от экспорта углеводородов. В третьих, есть морская кампания, на которую иногда не обращали внимания, когда украинцы смогли потопить примерно треть ЧФ РФ. И, что действительно важно, они смогли возобновить экспорт зерна почти до довоенного уровня по Черному морю. Это огромное достижение", – подчеркнул эксперт.

Уязвимость России

Он также обратил внимание на российские потери, которые растут почти до 2 000 человек в неделю во время интенсивных боев. Очень трудно восстановить армию с такими потерями. И Россия не желает проводить массовую мобилизацию.

"Фактически, если мы смотрим на большинство цифр, то в целом россияне на самом деле не в состоянии увеличить свою армию. Они могут заменить ее кем-то. Они используют северных корейцев, освобождают заключенных из тюрем, забирают много своего населения из Центральной Азии. Однако чего они не хотят делать, и это, я считаю, действительно важный момент, – проводить массовую мобилизацию. Люди, включая вице-президента США, не замечают этого. Именно здесь есть уязвимость России", – сказал Коэн.

По его словам, Путин знает, что у этой войны нет достаточной поддержки, чтобы он мог выйти и сказать: знаете что, молодые и среднего возраста мужчины из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, вы пойдете на фронт.

"Они не хотят этого делать и очень важно, чтобы мы понимали эту конкретную слабость. Также существует проблема с российской промышленной базой, которую, я думаю, никто не понимает до конца", — добавил эксперт.

Разворот Трампа поощряет РФ усиливать ее цели

"Сейчас, с попытками администрации Трампа совершить разворот и оторвать Россию от Китая мы играем в очень опасную игру, поощряя россиян усиливать свои цели. И вы можете понять, почему Путин может думать, что сейчас пришло время, когда он может достичь своих целей не только относительно Украины, но и, например, вывести НАТО из стран Балтии. И вполне понятно, что страны Балтии полностью уверены, и я считаю не без оснований, что они могут быть следующими", – подчеркнул Коэн.

К слову, как сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, если Россия получит контроль над Украиной, ее следующей целью станет Польша.