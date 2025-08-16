ТСН в социальных сетях

"Путин хочет всеобъемлющего соглашения": Трамп провел "нелегкие" переговоры с Зеленским— Axios

Трамп считает, что скорая сделка лучше, чем перемирие.

Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что Путин не хочет перемирия / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что глава РФ Владимир Путин не стремится к перемирию, а предпочитает «всеобъемлющее соглашение» о прекращении войны.

Об этом написал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По словам журналиста, телефонный разговор между лидерами был «нелегким».

«Я считаю, что скорейшее заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие», — сказал Трамп во время телефонного разговора.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего саммита на Аляске, где Трамп и Путин провели переговоры, но не достигли конкретных договоренностей по прекращению огня.

Напомним, на Аляске завершились переговоры Трампа и Путина. Они продолжались около трех часов.

Американский президент впоследствии позвонил по телефону украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, а также пообщался с европейским лидерам и рассказал о результатах переговоров с Путиным. Детали разговора пока не сообщаются.

