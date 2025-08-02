"Путин хочет захватить всю Украину": заявление Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сомневается в способности Владимира Путина захватить всю Украину.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

«Мы введем санкции, а он достаточно хорошо справляется с санкциями. Он знает, как избежать санкций», — отметил Трамп.

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В то же время, американский президент считает, что диктатору будет очень сложно реализовать планы полного захвата Украины.

«Возможно, Путин хочет попытаться захватить все (вся территория Украины, — ред.). Я думаю, что ему будет очень тяжело. Он, очевидно, крепкий орешек, потому в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. У нас было много хороших разговоров, во время которых могли бы положить конец этой ситуации, и вдруг начались бомбардировки», — добавил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что готов закончить войну против Украины, но только при тех условиях, которые были озвучены в июне 2024 года.

Среди требований, предъявляемых Кремлем, украинские войска должны полностью вывести с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также Россия хочет получить обязательство Украины не вступать в НАТО. И третий ультиматум Кремля — нейтральный внеблоковый, безъядерный статус Украины.

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Путин сделал заявление о переговорах с Украиной и войне, но не упомянул 10-дневный ультиматум Дональда Трампа. Также он не упомянул об ударе россиян по Киеву, жертвами которого стали более 31 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина по поводу окончания войны в Украине.

«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочки санкций… Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч технически до уровня разговора лидеров», — отметил он.