Путин хочет замораживания войны: Фесенко рассказал, почему Запад навязывает Украине переговоры

Некоторые западные политики пытаются зондировать ситуацию, насколько готов Путин не к переговорам, а к миру и на каких условиях.

Президент России Владимир Путин не собирается завершать войну, зато он хочет замораживания боевых действий и сохранения под контролем большинства временно оккупированных территорий.

Такое мнение политолог Владимир Фесенко выразил в эфире телеканала "FreeДом".

Эксперт отметил, что на Западе этот факт понимают не все и ратуют за начало переговоров между Украиной и РФ.

"Часть западных политиков высказывает мнение, в том числе и нашим руководителям, что, возможно, сейчас благоприятный момент для начала переговоров, чтобы заставить Путина к уступкам. Если раньше Путин ставил ультиматумы и пытался выставлять условия для мира, теперь скорее наоборот, часть западных политиков, в частности американских, считает, что сейчас подходящее время. По моему мнению, это иллюзия", — отметил Фесенко.

В то же время он считает, что разговор о переговорах – это не давление на Украину, а отражение дискуссий в западных элитах о том, нужно или не нужно начинать переговоры с Путиным. По словам политолога, заодно некоторые западные политики и руководители пытаются зондировать ситуацию, насколько готов российский диктатор не к переговорам, а к миру и на каких условиях.

"Ну, конечно, зондируется позиция Украины, насколько она готова к какому-то компромиссу с Россией. Но в украинскую позицию четко и публично сформулировал президент Зеленский. Это и формула мира, изложенная во время выступления перед саммитом G20. И он также повторял нашу позицию и в ряде других выступлений. Это освобождение России со всех оккупированных территорий, это оплата ущерба, это наказание военных преступников", — напомнил Фесенко.

"Я очень сомневаюсь, что Путин на эти условия согласится. Но это принципиальная позиция Украины", — отметил эксперт.

Переговоры о мире

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 презентовал план мира из ряда ряду пунктов, в котором отметил, что Россия должна вывести с украинских территорий свои войска и возместить нанесенный ущерб.

Однако очевидно, что Россия не хочет мира, не хочет мирных переговоров, а хочет продолжения войны. Об этом заявил политический консультант Дмитрий Васильев.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил о якобы готовности к диалогу с Киевом и даже контактировать с западными странами, так как это может склонить Украину сесть за стол переговоров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ официально не обращалась к Украине с просьбой начать мирные переговоры.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

Подоляк также заверил, что какие-либо предположения о возможности тайных переговоров стран Запада с РФ по Украине не будут воплощены в реальность.

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