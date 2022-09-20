"Путин ходит на обращения, как я на онлайн-пары": реакция соцсетей на перенесенное выступление диктатора

Вечером 20 сентября российские блоггеры и пропагандисты начали распространять информацию об обращениях президента РФ Владимира Путина. Сначала выступление долго задерживалось, а позже стало известно, что состоится оно на следующий день.

Пользователи соцсетей в ожидании обращения российского диктатора начали выдвигать собственные версии того, почему выступление Путина задерживается и отменено.

ТСН.ua собрал ряд сообщений и мемов из Сети на тему выступления главы Кремля.

В частности, в соцсетях в шутку (а может, и нет) предполагают, что обращение отменили по причине смерти Путина. Так, экс-глава МИД и обороны Польши, ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский написал: "Может быть, есть что-то, чего мы не знаем". Свое сообщение политик сопроводил кадром из фильма "Смерть Сталина" с мертвым вождем.

A может быть ли cos o чем jeszcze nie wiemy? pic.twitter.com/MiSY06Cjr2 — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) September 20, 2022

Когда ждешь выступления Путина и Шойги pic.twitter.com/oadpLnvYKt — Oles Filonenko ‍♂️ (@taxfreelt) September 20, 2022

Оказывается, Путин всегда объявляет войну Украине в 4 утра, чтобы Владивосток увидел, а не потому, что повторяет нацистскую Германию. — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022

говорят пути нападения — маша русофобный слюр (@navgahb) September 20, 2022

путин ходит на обращение, как я на онлайн пары — nichvydycia (@nichvydycia) September 20, 2022

Просто еще не решили, какой пути будет выступать. Идет совещание — Колян (@kolia_47_) September 20, 2022

Путин, как мой бывший, обещавший позвонить через 5 минут, а явился на связь через 2 недели, когда его разыскивала полиция — нанашка (@_agata_kristi) September 20, 2022

путина перенесли на завтра или в морг, информация уточняется. Опубликовано Mykola Davydiuk Вторник, 20 сентября 2022 г.

ВОТ ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН ВО ВРЕМЯ СРОЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ pic.twitter.com/6Y4qtpN0OB — Хорошая Девка (@Tasha130873) September 20, 2022

Путин объявит о присоединении лугандонии к России, чтобы перебить новость об открытии в Киеве MacDonald's — Info (@Info53917080) September 20, 2022

Путин из Шойги перенесли свой каминг-аут на 4 утра. Пацаны, не морочьтесь, уже и так все знают — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022

Напомним, эксперты назвали заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "референдумах" бестолковой попыткой всех запугать.