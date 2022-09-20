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"Путин ходит на обращения, как я на онлайн-пары": реакция соцсетей на перенесенное выступление диктатора

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"Путин ходит на обращения, как я на онлайн-пары": реакция соцсетей на перенесенное выступление диктатора

Фото: Associated Press

Вечером 20 сентября российские блоггеры и пропагандисты начали распространять информацию об обращениях президента РФ Владимира Путина. Сначала выступление долго задерживалось, а позже стало известно, что состоится оно на следующий день.

Пользователи соцсетей в ожидании обращения российского диктатора начали выдвигать собственные версии того, почему выступление Путина задерживается и отменено.

ТСН.ua собрал ряд сообщений и мемов из Сети на тему выступления главы Кремля.

В частности, в соцсетях в шутку (а может, и нет) предполагают, что обращение отменили по причине смерти Путина. Так, экс-глава МИД и обороны Польши, ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский написал: "Может быть, есть что-то, чего мы не знаем". Свое сообщение политик сопроводил кадром из фильма "Смерть Сталина" с мертвым вождем.

Говорят выступление путина задерживается из-за того, что он умер.

Mykhailo Tkach Вторник, 20 сентября 2022 г.

путин, на столе кнопка «обращение» слева от кнопки «насыпать корм медведеву».

Mykhailo Tkach Вторник, 20 сентября 2022 г.

путина перенесли на завтра или в морг, информация уточняется.

Опубликовано Mykola Davydiuk Вторник, 20 сентября 2022 г.

Отрицательно выступил. Спокойной ночи)

Опубликовано Ириной Вратаревой Вторник, 20 сентября 2022 г.

Напомним, эксперты назвали заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "референдумах" бестолковой попыткой всех запугать.

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