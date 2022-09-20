"Путин ходит на обращения, как я на онлайн-пары": реакция соцсетей на перенесенное выступление диктатора

Вечером 20 сентября российские блоггеры и пропагандисты начали распространять информацию об обращениях президента РФ Владимира Путина. Сначала выступление долго задерживалось, а позже стало известно, что состоится оно на следующий день.
Пользователи соцсетей в ожидании обращения российского диктатора начали выдвигать собственные версии того, почему выступление Путина задерживается и отменено.
ТСН.ua собрал ряд сообщений и мемов из Сети на тему выступления главы Кремля.
В частности, в соцсетях в шутку (а может, и нет) предполагают, что обращение отменили по причине смерти Путина. Так, экс-глава МИД и обороны Польши, ныне депутат Европарламента Радослав Сикорский написал: "Может быть, есть что-то, чего мы не знаем". Свое сообщение политик сопроводил кадром из фильма "Смерть Сталина" с мертвым вождем.
A может быть ли cos o чем jeszcze nie wiemy? pic.twitter.com/MiSY06Cjr2— Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) September 20, 2022
Говорят выступление путина задерживается из-за того, что он умер.Mykhailo Tkach Вторник, 20 сентября 2022 г.
путин, на столе кнопка «обращение» слева от кнопки «насыпать корм медведеву».Mykhailo Tkach Вторник, 20 сентября 2022 г.
Когда ждешь выступления Путина и Шойги pic.twitter.com/oadpLnvYKt— Oles Filonenko ♂️ (@taxfreelt) September 20, 2022
Оказывается, Путин всегда объявляет войну Украине в 4 утра, чтобы Владивосток увидел, а не потому, что повторяет нацистскую Германию.— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022
говорят пути нападения— маша русофобный слюр (@navgahb) September 20, 2022
путин ходит на обращение, как я на онлайн пары— nichvydycia (@nichvydycia) September 20, 2022
Просто еще не решили, какой пути будет выступать. Идет совещание— Колян (@kolia_47_) September 20, 2022
Путин, как мой бывший, обещавший позвонить через 5 минут, а явился на связь через 2 недели, когда его разыскивала полиция— нанашка (@_agata_kristi) September 20, 2022
путина перенесли на завтра или в морг, информация уточняется.Опубликовано Mykola Davydiuk Вторник, 20 сентября 2022 г.
ВОТ ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН ВО ВРЕМЯ СРОЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ pic.twitter.com/6Y4qtpN0OB— Хорошая Девка (@Tasha130873) September 20, 2022
Путин объявит о присоединении лугандонии к России, чтобы перебить новость об открытии в Киеве MacDonald's— Info (@Info53917080) September 20, 2022
Путин из Шойги перенесли свой каминг-аут на 4 утра. Пацаны, не морочьтесь, уже и так все знают— Tetiana Danylenko (@tdanylenko) September 20, 2022
Наконец-то трансляция началась. Смотрим прямой язык: #путин #мобилизация #прямаятрансляция pic.twitter.com/rfKzTz16ty— вместо тысячи слов (@SergeyChabanov) September 20, 2022
September 20, 2022
Напомним, эксперты назвали заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о "референдумах" бестолковой попыткой всех запугать.