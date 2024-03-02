Путин хотел ограничить все: аналитики проанализировали переговоры между Украиной и РФ в 2022 году

Обнародованные детали российско-украинских переговоров, прошедшие в Стамбуле в апреле 2022 года, свидетельствуют о том, что Россия постоянно предусматривала урегулирование своего незаконного вторжения в Украину.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

"1 марта издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что полученные документы по проекту договора во время украинско-российских переговоров 2022 года свидетельствуют о том, что обе стороны сначала согласились, что Украина будет "постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках". Согласно сообщениям, проект договора также запрещал Украине получать любое иностранное оружие или принимать любой иностранный военный персонал. Россия также требовала, чтобы украинские ракеты ограничили радиус действия 40 километрами, что позволит российским силам развертывать критически важные системы и средства вблизи Украины, не опасаясь ударов", – пишут аналитики.

Путин, очевидно, преследует цель "демилитаризации" Украины, чтобы позволить ему навязывать свою волю Украине без какого-либо существенного сопротивления, считают эксперты.

"Сообщенные детали проекта договора свидетельствуют о том, что Россия намеревалась использовать договор, чтобы установить условия для будущих нападений на Украину, а также побудить Запад пойти на уступки о суверенитете Украины", — добавили аналитики.

Переговоры Украины и РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но затем они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на чиновников в ЕС и США заявил, что западные страны начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину насчет мирных переговоров с Россией.

28 февраля Эрдоган заявил, что Турция снова готова возобновить процесс переговоров между Россией и Украиной, ранее проходивший в Стамбуле.

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