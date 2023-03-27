Путин "хватается" за ядерное оружие от отчаяния — Юсов

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси означает, что в Кремле пытаются поднять ставки.

Российский диктатор Владимир Путин от отчаяния прибегает к прямому ядерному шантажу, поскольку терпит поражение на поле боя в войне.

Такое мнение высказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Радио Свобода.

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Заявление о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии означает, что в Кремле пытаются поднять ставки.

"Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в этих ситуациях очень четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют", — заявил Юсов.

На вопросы известны ли украинской разведке случаи перемещения ядерного потенциала РФ и строительства хранилищ на территории Беларуси, Юсов ответил: "Эта информация имеет под собой основания. И, конечно, ничего здесь незамеченным не может быть во время перемещения ядерного вооружения и строительства подобных объектов".

Также он заявил, что вся ситуация вокруг ядерного оружия в Беларуси выглядит как "жонглирование словами".

"О перемещении самого ядерного оружия пока речь не идет", – подытожил Юсов.

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что реакция стран Запада и введение новых санкций никак не повлияют на решение России разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Кроме того, мы ранее информировали, что после угрозы российского диктатора Владимира Путина разместить в Беларуси ядерное оружие Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал к новым санкциям.

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