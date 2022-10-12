Путин и Лукашенко договорились о развертывании войск: Жданов рассказал о возможных последствиях

Агрессорка Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск Союзного государства. Военный эксперт Олег Жданов считает, что последствия такого "сотрудничества" могут быть серьезными.

Такое мнение Жданов выразил в интервью "НВ".

Впрочем, будут эти последствия "не сегодня и не завтра – это весна, не раньше", – заметил эксперт.

"Президент" Белоруссии Александр Лукашенко согласился создавать совместную группировку для защиты союзного государства. Мы знаем, что там есть действия, которые они производят. Беларусь выделяет промышленные зоны, брошенные фермы для создания жилищного фонда для этой группировки. Сейчас российские компании проводят реконструкцию белорусской железной дороги в плане подготовки рам по погрузке и разгрузке грузов и путей подъезда к ним", — рассказал он.

По словам Жданова, если формирование группировки начнется, то произойдет это не раньше декабря. По плану – формирование 120-тысячного подразделения.

"Это все будет зависеть от второй волны мобилизации: сможет ли Россия запустить ее. Сейчас они сейчас набрали где-то 100 тысяч "мобиков", а система уже затормозилась", — подчеркнул Жданов.

"Дружба" России и Белоруссии

Путин и Лукашенко договорились о развертывании войск. Аналитики ISW считают, что самопровозглашенный президент вряд ли отважится атаковать Украину с севера. Мол, группировка войск будет состоять из мобилизованных или призывников, а они имеют низкий уровень подготовки.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что белорусская армия не готова к вторжению в Украину. Мол, режим Лукашенко уже просто отдал Путину запасы оружия и техники.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что Путин заставляет Лукашенко вступить в прямую войну против Украины, но тот маневрирует разными способами, чтобы этого избежать.

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