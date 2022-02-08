Путин и Макрон заключили соглашение по поводу Украины — СМИ

Французский лидер отметил, что Путин заверил его в своей готовности говорить о деэскалации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заключил с российским коллегой Владимиром Путиным соглашение о деэскалации на российско-украинской границе.

Об этом пишет Financial Times.

Лидеры стран сообщили, что была достигнута договоренность не осуществлять новые военные инициативы и вести широкий диалог по развертыванию российских войск.

В то же время, ни Путин, ни Макрон после 5 часов переговоров о таком соглашении на пресс-конференции не обмолвились и словом. При этом французский лидер отметил, что Путин заверил его в своей готовности говорить о деэскалации.

Соглашение предусматривает вывод российских войск из Беларуси в феврале после завершения масштабных российско-белорусских учений, а также дальнейшие встречи и договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

В ходе встречи с Макроном Путин подтвердил, что требует от Киева выполнения Минских соглашений. В частности, лидер Кремля требует предоставить автономность самопровозглашенным ДНР и ЛНР на условиях Москвы.

"Другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять", — заявил Путин на пресс-конференции после встречи с Макроном.

Несмотря на это, в США ранее подтвердили, что Украина за эти годы выполнила "большинство, если не все" условия Минских соглашений, в отличие от России, не сделавшей почти ничего в этом направлении.

Financial Times ссылается на слова Макрона, который ранее уже заявивлял о необходимости "конкретных гарантий безопасности" для всех государств региона, в частности, России, Украины и членов ЕС, что позволит построить "новый порядок безопасности и стабильности в Европе".

Путин, в свою очередь, продолжает настаивать на так называемых "гарантиях безопасности", предусматривающих юридические обязательства НАТО и США не принимать Украину в Альянс, ведь это, по его мнению, может угрожать нацбезопасности России.

Следует отметить, что Запад единогласно отказал Москве в претензиях к политике расширения НАТО. В то же время, ЕС и Вашингтон опасаются, что РФ может полномасштабно вторгнуться в Украину и разрабатывает пакеты санкций для сдерживания Москвы.

Напомним, после встречи лидеров стран Эммануэль Макрон заявил, что у Российской Федерации и Франции разные взгляды на некоторые принципиальные для обеих сторон вопросы, но президенты двух стран договорились вместе работать над так называемыми "гарантиями безопасности".

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