Путин и Моды объединяются в Арктике: какое новое военное соглашение подписали

Индия объединяет силы с Россией в Арктическом круге, где Владимир Путин накапливает войска, ядерное оружие и ударные подлодки.

Об этом пишет The Telegraph.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди подписал с Путиным новое военное соглашение, которое предоставит Дели доступ к российским военно-морским портам в стратегическом арктическом коридоре, соединяющем Европу и Азию. Россия также поможет научить индийских моряков действовать в полярных водах.

Стороны договорились о соглашении во время двухдневного государственного визита Путина в Индию, где российский диктатор стремится заручиться поддержкой, несмотря на давление США на Дели.

Диктатор заявил, что в Арктике создаются новые логистические маршруты между двумя странами для укрепления их альянса.

Напомним, Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию.

Этот визит состоялся на фоне напряженности в отношениях между Индией и западными странами, вызванной активным импортом Индией российской нефти после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Во время встречи Владимир Путин выразил готовность снабжать Индию бесперебойными поставками топлива, среагировав таким образом на призывы США ограничить закупки российской нефти.

В то же время Индия продемонстрировала сдержанную реакцию. Министр иностранных дел Викрам Мисри отметил, что энергетические компании страны руководствуются динамикой рынка и коммерческими интересами при принятии решений по поставкам.

Также лидеры опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что в нынешней «сложной, напряженной и неопределенной геополитической ситуации российско-индийские связи остаются устойчивыми к внешнему давлению».