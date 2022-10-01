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Путин и окружение – "танцоры на костях": у Зеленского назвали условия для переговоров с РФ

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Путин и окружение – "танцоры на костях": у Зеленского назвали условия для переговоров с РФ

Фото: Getty Images

Переговоры Украины с Россией возможны, но уже с другим главой Кремля.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никакого смысла вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и его окружением.

Об этом Подоляк написал в Сети.

В то же время он отметил, что переговоры с РФ возможны, но с новым президентом страны, "который будет более адекватно оценивать реальность".

"Фиксируем и закрепляем основы: 1. Нет никакого смысла вести переговоры с "танцорами на костях" – Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость. 2. Переговоры возможны, но с новым президентом России, более адекватно оценивающим реальность", – говорится в заявлении советника руководителя ОП.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский предупреждал Россию о невозможности дипломатического процесса после проведения каких-либо псевдореферендумов.

После фейкового голосования под дулами автоматов, 30 сентября, Зеленский заявил, что Украина была и остается лидером в переговорных усилиях с РФ по прекращению войны. Однако вести переговоры с Путиным Украина не будет.

В тот же день Путин призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и сесть за стол переговоров.

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