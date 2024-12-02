Путин и переговоры: пойдет ли на них диктатор и каковы его ближайшие цели

По мнению политолога Денисенко, россияне выставят такие неприемлемые условия, что Украине не останется ничего другого, как отказаться от них.

Российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах, ведь это означает для него личное поражение. Однако диктатор может имитировать участие в переговорах, продолжая наступление на фронте.

Такое мнение высказал украинский политолог и экс-нардеп Вадим Денисенко.

Политолог выделил несколько важных пунктов о предполагаемых планах Кремля

1. Путин не хочет переговоров, но понимает, что ему придется в них участвовать.

"Нефть по 50 остается полумифической, но и полуреальной опцией. Собственно необходимость Путина принять участие в переговорах – это почти свершившийся факт, который является базовым для понимания многих других процессов", – пишет Денисенко.

2. Путин исчерпал все ресурсы для поднятия ставок. И даже шантаж "Орешником" ничего не меняет.

По мнению эксперта, единственная опция, которая остается для РФ – попытаться отключить Украину энергетически. Но пока это не удается.

3. Главная дилемма Путина – психологическая (психиатрическая).

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"Он не достиг и не сможет достичь главной идеи войны – возвращение России статуса геополитического полюса мира и неограниченных полицейских функций на постсоветском пространстве. С другой стороны, продолжение войны означает еще большее погружение в технологическую зависимость от Китая. Но остановка войны означает, что он проиграл. Он – не Россия, а персонально он", – пишет Денисенко.

По мнению политолога, Путин вскоре сменит тактику "затягивания времени" на другую: выставление таких условий, которые будут вынуждать Украину отказаться от переговоров.

Денисенко отметил, что, анализируя американский план Келлога, все забывают анализировать повестку дня, которую продвигают россияне. А россияне очень активно начали снова говорить о:

"нелегитимность" власти в Киеве;

"террористичность" Киева;

РФ думает о предстоящих выборах в Украине

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"Россияне уже сейчас думают над предстоящими выборами в Украине, где они хоть и не имеют возможности влиять (ватный электорат составляет как максимум 15%), думают, как переформатировать под себя политическое поле. В том числе и предъявляя заведомо унизительные требования по недопущению "тех или иных игроков до выборов", – считает эксперт

По мнению Денисенко, россияне ставят две цели: сделать так, чтобы переговоры сорвала Украина, а если это не удастся, косвенно повлиять на исход предстоящих выборов.

Ранее президент Зеленский сказал, кто должен сесть за стол переговоров с Россией.

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