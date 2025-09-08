Путин и Си созывают новый саммит: Индия проигнорировала

Лидер Китая и Путин / © Associated Press

Реклама

Президент Китая Си Цзиньпин и глава Кремля Владимир Путин примут участие в саммите стран БРИКС, организованном Бразилией для обсуждения торговой политики США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил не приобщаться к встрече.

Об этом пишет Bloomberg.

Инициатором саммита выступил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. По данным журналистов, он стремится обсудить не только торговые барьеры, введенные президентом США Дональдом Трампом, но и консолидировать усилия ведущих государств с развивающимися рынками в поддержку многостороннего сотрудничества.

Реклама

Индия в последнее время ведет себя более осторожно в отношениях с США. Это связано с тем, что после продолжительных споров вокруг 50-процентных пошлин на индийские товары Трамп несколько смягчил тональность в общении с Нью-Дели.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал подтвердил, что Моди не будет участвовать в саммите, а страну будет представлять министр иностранных дел.

По словам бразильского чиновника, знакомого с планом, виртуальная встреча продлится всего несколько часов и начнется в 15:00 по киевскому времени. СМИ не будут иметь доступ к выступлениям, а лидеры будут самостоятельно решать, публиковать ли свои заявления. Общего итогового коммюнике не планируется.

Напомним, в Пекине состоялся военный парад по случаю 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне. На параде присутствовали президент Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Тогда Дональд Трамп заявил, что он проиграл Индию и Россию.