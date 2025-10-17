Путин и Трамп играют в дипломатические шахматы: чем для Украины может обернуться ход конем диктатора

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и "фюрер" Российской Федерации Владимир Путин играют во что-то похожее на "партию в дипломатические шахматы".

Об этом заявил американский корреспондент Sky News Дэвид Блевинс.

Перед встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября Трамп позвонил по телефону российскому диктатору. И на спекуляциях о том, что США могут предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, на шахматной доске произошли изменения, говорится в статье.

Блевинс считает, что, возможно, именно перспектива усиления военной поддержки Киева стала катализатором возвращения Российской Федерации за стол переговоров: на следующей неделе встретятся чиновники Вашингтона и Москвы, а после этого запланированы переговоры Трамп и Путин в Будапеште.

Вместе с тем, в Белом доме говорят, что якобы американский президент считает возможной встречи украинского и российского лидера. Более того, по словам представителя Кэролайн Ливитт, Трамп "очень хотел бы, чтобы это произошло".

Впрочем, пока нет планов по приезду украинского лидера в Венгрию для встречи с Трампом и Путиным. Этот факт снова вызывает обеспокоенность Киева и его европейских союзников – как было с Аляской.

Sky News отмечает, что на фоне этих дипломатических маневров сложно представить, что США удовлетворят просьбу Украины о поставках Tomahawk. Ведь Трамп уже совершил резкий поворот, перейдя от слов, мол, "у вас нет козырей" - к заявлению, что Украина может отвоевать все свои земли.

"Сейчас он, кажется, смотрит в зеркало заднего вида, вспоминая саммит на Аляске, где его надежды на достижение перемирия были разрушены. Он выражает надежду, что окончание войны на Ближнем Востоке может иметь цепной эффект в Украине как один человек сможет закончить две войны", - говорится в статье.

Напомним, вчера Дональд Трамп в течение двух часов разговаривал с Владимиром Путиным. И в Вашингтоне, и в Москве разговор назвали продуктивным. В частности, потому, что лидеры решили снова встретиться. В этот раз в венгерском Будапеште. Второму кремлевскому "фюреру", премьеру Венгрии Виктору Орбану идея переговоров Трампа и Путина понравилась. Он назвал потенциальную встречу "прекрасной новостью".

Между тем, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Путиным. в любом формате, но не в Беларуси и не в России. Впрочем, на это у "фюрера" РФ есть собственные отговорки.