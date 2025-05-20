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Путин и Трамп не обсуждали сроки прекращения огня во время телефонного разговора.
Во время двухчасового разговора президенты России и США не поднимали вопрос временных рамок о возможном прекращении огня между РФ и Украиной, заявил кремлевский помощник Юрий Ушаков.
Ни российский диктатор Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не обсуждали временные рамки возможного прекращения огня между Россией и Украиной во время телефонного разговора, сказал помощник президента Кремля Юрий Ушаков.
Об этом пишет CNN.
На вопрос, определились ли лидеры с сроком или временными рамками возможного будущего прекращения огня во время своего двухчасового разговора, Ушаков ответил: "Нет, они это не обсуждали, хотя Трамп, естественно, подчеркнул свою заинтересованность в достижении определенного соглашения как можно скорее".
После разговора Трамп объявил, что "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще более важно, прекращении войны".
Кроме того, Ушаков сказал, что во время разговора сложилось "четкое впечатление", что и Путин, и Трамп заинтересованы в личной встрече. Однако Ушаков сказал, что не знает, когда произойдет такая встреча.
Оба президента "также заинтересованы в том, чтобы эта встреча не была пустой, а продуктивной", - сказал он.
Напомним, вечером 19 мая завершились телефонные переговоры Путина и Трампа , продолжавшиеся более двух часов. Перед своим разговором с Путиным Трамп позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Впоследствии Зеленский сам рассказал, о чем говорил с Дональдом Трампом.