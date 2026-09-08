Путин и Трамп обсудили Украину: в Кремле сделали заявление

Трамп говорил с Путиным об Украине / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков, передают пропагандистские информагентства РФ.

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По его словам, во время беседы Путин и Трамп обсудили результаты поездок спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

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Как заявил Ушаков, Путин представил Трампу «объективный и подробный анализ» ситуации, разворачивающейся в рамках войны России против Украины.

Также российский президент, по словам его помощника, положительно оценил посреднические усилия США, направленные на поиск путей урегулирования украинского конфликта.

Отдельно Путин заявил Трампу, что Россия якобы «и мысленно не имеет» никаких агрессивных планов по Европе.

В то же время, Трамп, как сообщил Ушаков, заявил Путину, что прекращение войны в Украине сразу откроет перспективы для полного возобновления отношений между Россией и США.

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Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не Россия начала войну, и издал новую версию событий.

Речь также шла о том, что Москва якобы рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США, ведь «длится серьезная работа». Традиционно Песков бросил льстивые слова в адрес американских посланников Стива Виткоффа и Джерада Кушнера.

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