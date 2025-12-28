- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 1 мин
После встречи с Зеленским Трамп снова будет говорить с Путиным об Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести еще один телефонный разговор после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, нынешний телефонный разговор был организован по инициативе Трампа. Он хотел обсудить с Путиным ряд вопросов в преддверии запланированной встречи с Зеленским в Майами.
В ходе беседы стороны договорились вернуться к обсуждению после того, как Трамп проведет переговоры с украинским президентом. Как уточнил Ушаков, дальнейший разговор между Трампом и Путиным должен пройти уже с учетом результатов этих контактов.
Ранее сообщалось, что во время нынешнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали войну в Украине и высказали схожие взгляды на временное перемирие, считая, что оно может только затянуть конфликт.
Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00.