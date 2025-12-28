После встречи с Зеленским Трамп снова будет говорить с Путиным об Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились провести еще один телефонный разговор после контактов Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, нынешний телефонный разговор был организован по инициативе Трампа. Он хотел обсудить с Путиным ряд вопросов в преддверии запланированной встречи с Зеленским в Майами.

В ходе беседы стороны договорились вернуться к обсуждению после того, как Трамп проведет переговоры с украинским президентом. Как уточнил Ушаков, дальнейший разговор между Трампом и Путиным должен пройти уже с учетом результатов этих контактов.

Ранее сообщалось, что во время нынешнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали войну в Украине и высказали схожие взгляды на временное перемирие, считая, что оно может только затянуть конфликт.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, запланирована встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что встреча была запланирована на 22:00 по Киеву, однако ее перенесли на 20:00.