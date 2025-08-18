Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин сразу в начале переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске позволил себе прозвучавшие как вызов угрозы.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула.

«Путин выходит из самолета, у него есть заготовка. Он не говорит на английском, но изучил эту фразу. Он подходит к Трампу и говорит: „Трамп, очень хорошо, что ты здоров и еще жив“. Трамп это проглотил, но у него тоже была домашняя заготовка», — отметил Притула.

По словам эксперта, именно в этот момент над главой диктатора пролетает стратегический бомбардировщик B-2, носитель противобункерных бомб. Это, по мнению Притулы, было продуманной демонстрацией силы США.

«Представьте эту подготовку: самолет пролетает огромное расстояние со своего базового аэродрома и оказывается над Аляской именно тогда, когда Путин произносит свою „домашнюю заготовку“. И здесь пролетает B-2, недавно применявшийся против объектов в Фордо в Иране», — подчеркнул он.

Специалист пояснил, что фактические переговоры между президентом США и диктатором Путиным прошли в первые секунды их встречи.

И Трамп ему ответил на этот укол. Это был недипломатический шаг, откровенная угроза Путину. Но Трамп показал вверх: «Смотри, Вова, летит твоя смерть», — подчеркнул Притула.

По его словам, все остальное, что Путин продолжал, уже не имело никакого значения, ведь он сразу продемонстрировал агрессию.

«Трамп говорил, что ему достаточно двух минут, чтобы понять, будет ли соглашение. На самом деле хватило нескольких секунд, когда Путин открыл рот и пригрозил президенту США на его территории. После этого какие-либо требования российского диктатора не будут восприниматься серьезно западными лидерами», — добавил эксперт.

По его мнению, Путин допустил грубую ошибку, «быкнув» перед Трампом на американской земле.

«Мы видим, что это послужило причиной немедленной реакции. Не только Трамп определяет дальнейшую повестку дня, но и европейские лидеры, уже завтра собирающиеся в Вашингтоне. Мастер сделок поставил диагноз: клиент требует то, чего нет и не может получить. Путин произвел перебор. Его встретили как государственного деятеля, а он начал вести себя, как в питерской подворотне. Это и есть главный результат встречи», — подытожил Притула.

