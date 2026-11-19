Владимир Путин. / © Associated Press

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Украина была среди обсуждавшихся на двусторонних переговорах между президентом США Дональдом Трампом и «фюрером» РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

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По его словам, встреча лидеров прошла «хорошо», а Путин вроде бы в «прекрасном настроении». В ходе переговоров, говорит Ушаков, лидеры США и РФ обсудили двусторонние отношения стран, а также вопрос урегулирования в Украине. Впрочем, деталей не сообщил.

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«Хорошая была встреча. Обсудили вопросы подготовки к трехстороннему саммиту, некоторые вопросы наших двусторонних отношений и, конечно, напрямую затронули урегулирование украинского конфликта», — дерзко заявил помощник хозяина Кремля.

На вопрос о том, была ли тема Украины основополагающей на встрече, Ушаков ответил: «Можно сказать, да».

В то же время кремлевское чиновник заверил, что «особо важных заявлений» во время переговоров не прозвучало. Вроде бы основное внимание сторон сейчас сосредоточено на подготовке к трехсторонним переговорам с Си Цзиньпинем.

В свою очередь глава Росфонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что якобы Путин и Трамп «настроены на мирное разрешение украинского конфликта».

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Встреча Трампа и Путина

Накануне Трамп встретился с Путиным накануне торжественного ужина в рамках саммита АТЭС в Китае. Во время фотосессии «фюрера» поставили в неудобное положение перед президентом США. Лидер Китая Си Цзиньпин сам определил расположение участников встречи: Путину предложил стать рядом со своей женой, а Трампу отвел место у себя.

Сегодня, 19 ноября, лидеры США и РФ провели двусторонние переговоры, длившиеся менее часа. Белый дом охарактеризовал их как «неформальную беседу». Трамп назвал отношения с Путиным «замечательными» и выразил надежду, что переговоры принесут «много отличных результатов».

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