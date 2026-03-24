Политика
609
1 мин

Путин и Зеленский близки к заключению соглашения — резонансное заявление Трампа

Трамп снова обещает скорый мир в Украине и убеждает, что Путин и Зеленский находятся в шаге от мирного соглашения.

Дмитрий Гулийчук
Трамп о Зеленском и Путине: «Они близки к миру» / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин близки к заключению мирного соглашения.

Об этом Трамп заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Что же мы хотели бы увидеть, как президент Путин и президент Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение? Я думаю, они близки к этому, но я уже давно об этом говорю», — сказал он.

Дальше Трамп в очередной раз похвастался своим «миротворчеством». В «надцатый» раз глава Белого дома посетовал, что урегулирование войны в Украине оказалось сложнее, чем он думал.

«Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее этой. Эта должна была быть самой простой. Но эти два человека (Зеленский и Путин — Ред.), действительно ненавидящие друг друга. Вы понимаете, что ненависть не способствует совершению сделок. Это люди, которые не очень любят друг друга», — сказал Дональд Трамп.

Отметим, что сегодняшние слова Владимира Зеленского фактически опровергают это заявление Трампа. Комментируя массированный удар днем по Украине 24 марта, Зеленский заявил, что такие атаки свидетельствуют об отсутствии намерения завершать войну.

