Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп, похоже, продемонстрировал изменение своей позиции по поводу агрессорки России. Однако Кремль отвергает его требование по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские чиновники убеждены, что РФ способна достичь своих военных целей.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Кремлевские чиновники отклонили требование президента США Дональда Трампа по соглашению о прекращении огня в Украине в течение 50 дней, продвигая утверждение, что Россия может выдержать экономическое давление и остается преданной достижению своих военных целей", – говорится в отчете.

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Американские специалисты проанализировали заявления российских чиновников. В частности, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, мол, Москва рассматривает любые попытки предъявить требования к России, "особенно ультиматумы", как "неприемлемые". Мол, Россия готова к переговорам и предпочитает завершение войны в Украине с помощью дипломатии.

О том, что Кремль якобы готов к третьему раунду переговоров с Украиной, заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков. Вместе с тем, он обвинил Киев в отсутствии прогресса в переговорном процессе.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, мол, "России безразлично" на "ультиматум" Трампа. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров выразил уверенность, что Россия сможет справиться с американскими тарифами.

В ISW отмечают, что сам Путин еще официально не ответил президенту США и, вероятно, "старается определить, какие нарративы могут убедить Трампа не вводить вторичные тарифы в начале сентября 2025 года".

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"Путин придерживается теории победы, которая утверждает, что Россия может достичь своих военных целей, продолжая бесконечно постепенно одерживать победы на поле боя вопреки поддержке Западом способности Украины защищаться. Экономическое давление в сочетании с военной поддержкой Украины со стороны Запада необходимо для того, чтобы ВСУ могли нанести свои действия в России. расчеты и серьезно приобщиться к мирным переговорам по прекращению войны", – резюмировали в ISW .

Напомним, сенаторы США взволнованы, что "фюрер" Владимир Путин выиграет от решения президента Дональда Трампа о 50-дневном ультиматуме для РФ. В Вашингтоне опасаются, что это даст диктатору больше времени для получения преимущества на поле боя.

Между тем, в Кремле заявляют, что считают очень серьезными последние заявления Трампа. В частности, о поставках вооружения и Patriot для Украины и 50-дневном ультиматуме. Администрации "фюрера" нужно время для анализа.

Дата публикации 17:35, 15.07.25 Количество просмотров 155 Мелания развернула Трампа спиной к Путину? Западная пресса просто взорвалась