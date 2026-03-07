ТСН в социальных сетях

Политика
283
2 мин

Путин играет двойную игру: что на самом деле стоит за "дружбой" между РФ и США

ISW объяснил, зачем Путину «хорошие отношения» с США.

Руслана Сивак
Трамп и Путин

Трамп и Путин / © Associated Press

Россия рассматривает США как главного геополитического противника и продолжает системно действовать против их интересов на мировой арене. Москва демонстрирует готовность к «потеплению» отношений только для того, чтобы склонить Вашингтон к уступкам по отношению к Украине.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Противоречие между заявлениями и действиями РФ

Аналитики ISW указывают прямое несоответствие между миролюбивой риторикой Москвы и ее реальными шагами в военной сфере. В частности, речь идет о сотрудничестве России с врагами США на Ближнем Востоке.

«ISW ранее сообщал о том, что в 2024 году Россия предоставила иранским хуситам данные о целях, которые хуситы использовали для атак на западные суда. Обмен разведданными между Россией и государством, против которого США ведут военную кампанию, противоречит недавним официальным заявлениям России о том, что она заинтересована в потеплении отношений с США», — отмечают в Институте.

Скрытые цели мирных переговоров

По мнению исследователей, нынешняя демонстрация «приверженности» диалогу является лишь инструментом манипуляции в текущем переговорном процессе. Эксперты считают, что Россия поддерживает «дружбу», чтобы:

  • Убедить США прекратить поддержку Украины во время мирных переговоров.

  • Обеспечить выгодную для себя «перезагрузку» отношений.

  • Создать условия для более легкого достижения своей главной цели — полной ликвидации украинского государства.

Институт изучения войны напоминает, что Кремль уже давно определил США как одного из ключевых оппонентов и принимает ряд мер по противодействию американским интересам на глобальном уровне.

Напомним, Россия собирается захватить Запорожье и продвигаться дальше в сторону Днепра. По словам Павла Палисы из Офиса президента и Владимира Зеленского, Украине уже известны эти планы врага на 2026-2027 годы.

283
