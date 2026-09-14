"Путин играет на расколе Запада": дипломат объяснил, почему Россия блокирует переговоры с Украиной

Переговоры / © ТСН.ua

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Россия видит слабость единства Запада и считает, что время работает в его пользу. В то же время, Москва создает лишь иллюзию переговоров, не демонстрируя готовности к реальным договоренностям.

Об этом сказал дипломат, политолог-международник Вадим Трюхан в эфире "КИЕВ24".

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По словам эксперта, россияне чувствуют себя «на коне», потому что у власти США находится «совершенно неадекватный человек» (Дональд Трамп — ред.). Они чувствуют, что время играет в их пользу. Учитывая это, говорить о приближении переговоров и мира не приходится.

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Лавров, как известно, заявил, что Зеленского ждут в Москве.

«Если бы я был Зеленским, я бы сказал: „Окей, я приеду“. Я убежден, что они сделали бы все, если бы он не долетел. Сломался бы вертолет, с которым они должны были влететь, начался бы шторм. Они боятся этого. Путину нечего сказать Зеленскому», – говорит он.

Как мы писали, Зеленский планирует встречу с Трампом в Нью-Йорке 21-23 сентября . Президент Украины заявил, что надеется встретиться с американским лидером во время поездки в США. Среди главных тем переговоров возможно морское и энергетическое перемирие. Зеленский подчеркнул, что Украина открыта для соответствующих договоренностей, если Россия также будет готова к шагам навстречу. По его словам, если Владимир Путин не соглашается на полное прекращение огня, Киев готов обсуждать отдельные договоренности по зерновому экспорту и энергетике.

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