Путин играет с Трампом: Бессмертный объяснил, как это влияет на Украину

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Анонсированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште, похоже, окончательно срывается. Однако вся эта история — сложная игра Кремля. Путин «водит за нос» Трампа.

Об этом рассказал дипломат Роман Бессмертный для OBOZ.ua.

Бессмертный назвал ситуацию вокруг саммита хаотической, пошутив о «капризных вашингтонских дамах». Однако, по его словам, за этим хаосом стоит четкая стратегия.

Дипломат подчеркнул, что звонок Путина Трампу на прошлой неделе преследовал цель сорвать встречу американского лидера с Зеленским, но эта попытка провалилась.

По данным Бессмертного, встреча Зеленского с Трампом, несмотря на всю медийную шумиху, была удивительно деловой и успешной.

«Из 25 обсуждаемых вопросов 22 продвигаются уверенно, вплоть до подписания соглашения по поставке Украине 25 систем Patriot. То есть в конкретике… процесс двигается. И главное, отношения Зеленского и Трампа вошли в деловое русло», — отметил политик.

Он также подверг критике присутствие на переговорах «близкого друга Трампа» Виткоффа, назвав его «совершенно безграмотным в международной политике».

Самое интересное, по словам Бессмертного, это то, как Путин «играется» с Трампом.

«Путин просто играет с Трампом. Деньгами. Теми же 67 миллиардами на тоннель под Беринговым проливом. Трамп, когда услышал цифру, загорелся как ребенок», — объяснил дипломат.

Путин также, по словам эксперта, ждет, когда Трамп озвучит фразы о «первопричинах конфликта» или «законных интересах России».

«Это не только о капитуляции Украины. Это о капитуляции всей системы безопасности, созданной после распада СССР. Это об откате НАТО к границам 1991 года… о возвращении России контроля над Центральной Европой», — заявил Бессмертный.

Сам же саммит в Будапеште, по его словам, «сбили» россияне, запустив фейк о подготовке «покушения» со стороны британцев. Это, по мнению дипломата, был сигнал Германии (чья разведка исторически активна в Будапеште), чтобы получить повод для переноса встречи, например, в ОАЭ.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее сообщил об отмене запланированной очной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. В коротком заявлении он отметил: «Я отменил свою встречу с Путиным. Это не чувствовалось верным. Мы сделаем это в будущем», дав понять, что намерена вернуться к этому вопросу позже.