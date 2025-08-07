Путин играет в долгую, а Трамп требует результата: как серьезно они настроены завершить войну

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

Крайний срок по соглашению о прекращении огня, установленный президентом США Дональдом Трампом для диктатора РФ Владимира Путина, подходит к концу. Если российский фюрер этого не сделает, его союзники столкнутся с вторичными санкциями. Впрочем, несмотря на это, глава Кремля играет в длинную игру и думает, что время на его стороне.

Такое мнение высказал экспосол Великобритании в Украине Саймон Смит в комментарии Sky News.

Вместе с тем эксперт подчеркивает, что сейчас есть два фундаментальных вопроса: первый - серьезно ли настроен Путин, а второй - или серьезно настроен сам Трамп.

"Он (Путин - Ред.) не совершил никаких существенных прорывов более года. Я думаю: он уверен, что время на его стороне, и все, что ему нужно делать, это продолжать работать и ждать, пока поддержка Украины сломается, и тогда он победит. Вполне возможно, что он не настроен серьезно на разговор с Трампом, которая зайдётся, и он будет работать на Трампе" лишит РФ санкций”, - отмечает Саймон Смит.

По его словам, сам Трамп "почти стремится к быстрому и легкому успеху".

"Многие его позерские заявления и комментарии по этому поводу свидетельствуют о том, что он считает - якобы все дело в том, чтобы просто добраться до цели и столкнуть лбами несколько человек. Это, по моему мнению, самая легкая часть", - добавил бывший дипломат.

Напомним, представитель американского Госдепа Темми Брюс отмечает, что диктатор РФ Владимир Путин затягивает процесс переговоров. Впрочем, возможны санкции США, которым пригрозил агрессорке России президент Дональд Трамп, изменили позицию "фюрера".

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио говорит, что Вашингтон впервые получил сигналы Кремля об условиях завершения войны. Более того, подчеркнул он, наконец Белый дом лучше понимает условия, на которых страна-агрессорка будет готова завершить полномасштабное вторжение.