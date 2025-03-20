Путин играет в игру: эксперт оценил, способен ли Трамп резко изменить курс по Кремлю

Позиция Москвы относительно переговоров существенно отличается от позиции Киева.
В переговорах о прекращении огня Россия, прежде всего, стремится решить все свои вопросы и ставит условия президенту США Дональду Трампу. Американский лидер может резко изменить курс по Кремлю, но пока не демонстрирует готовность к таким шагам.
Об этом заявил военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.
Эксперт отмечает, что позиция России по переговорам существенно отличается от позиции Украины, не выдвигающей предварительных условий для перемирия. Именно эта ситуация создает определенное напряжение для Штатов, стремящихся к "скорой" сделке.
«Вопрос в том, сколько терпения у американцев, чтобы играть в эту игру? Россияне очень хорошо умеют это делать, и я постоянно говорю, что Путин – старый КГБист, он занимался этим всю свою карьеру, он все это знает. ческом плане это может длиться очень долго", — высказался Майкл Кларк.
По его словам, Дональд Трамп способен резко изменить позицию по отношению к российскому "фюреру", но пока нет признаков того, что это произойдет.
"Путин рассчитывает, как долго он сможет заставлять Трампа идти на дополнительные уступки – что он получит? Или Трамп обернется против него и скажет "достаточно". Чем дольше это будет продолжаться, тем резче будет поворот", — пояснил Кларк.
Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что "фюрер" РФ Владимир Путин затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления.
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