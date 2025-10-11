Путин играет в "красные линии": почему на самом деле Кремль боится ракет Tomahawk

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Российский президент-диктатор Владимир Путин не перестает запугивать Соединенные Штаты Америки эскалацией в случае передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что российский фюрер продолжает угрожать Западу в рамках своей рефлексивной кампании контроля, направленной на то, чтобы США не продали Киеву Tomahawk. Кроме того, он цинично изображает якобы соблюдение РФ Нового договора СНВ как значительную уступку в переговорах по прекращению войны в Украине.

Реклама

Отмечается, 10 октября Путин пригрозил тем, что Российская Федерация усилит свою ПВО в ответ на потенциальные поставки США ракет Tomahawk. По его словам, якобы Москва завершает разработку нового, вероятно, ядерного оружия, о котором он вскоре объявит.

Отметим, источник из Кремля заявил, что Россия может в скором времени возобновить ядерные испытания, если западные страны предпримут аналогичные шаги.

"ISW оценивает, что Кремль пытается представить потенциальные поставки американских ракет Tomahawk Украине как опасную эскалацию, чтобы сдержать Штаты от отправки такого оружия Киеву. Хотя Кремль последовательно не реагировал, когда Запад нарушал якобы "красные линии" России в прошлом", - замечают.

Как сообщалось, The Washington Post пишет о том, что передача Украине ракет Tomahawk вызывает значительную тревогу Кремля. Издание отмечает, что если президент США Дональд Трамп таки одобрит передачу Tomahawk, то это будет значительным поворотом в его политике в отношении войны в зависимости от тех ограничений, которые Вашингтон установит на их использование.

Реклама

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, мол, "в определенной степени" принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В администрации "фюрера" РФ Владимира Путина отреагировали на эти заявления, в очередной раз заявив, мол, это будет означать "эскалацию конфликта".