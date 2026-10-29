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Категория
Политика
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«Путин играет в матрешку»: как Россия пытается привязать Украину к глобальным торгам

Перспективы переговоров между Владимиром Зеленским и Путиным остаются сомнительными.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Путин

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин не демонстрирует готовность прекращать агрессию против Украины. Кремль пытается использовать переговорный процесс для достижения более широких геополитических целей.

Такую оценку в эфире Эспрессо озвучил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Эксперт скептически относится к возможности проведения результативных переговоров между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором. По его мнению, предпосылок для прекращения войны со стороны Москвы пока нет.

«Я скептически отношусь к тому, что Путин когда-нибудь, в принципе, сядет за стол переговоров с Зеленским и будет что-то подписывать. Вы понимаете, что для того чтобы даже что-то подписать, эти документы должны быть согласованы. Я не вижу пока намерений России останавливать агрессию. Потому что из-за агрессии в Украине они пытаются сыграть в более глобальные процессы», — отметил Шлинчак.

По словам аналитика, Россия стремится объединить вопросы Донбасса с другими претензиями к западным государствам, в частности, по системе безопасности в Европе. Москва вновь поднимает тему вывода иностранных военных контингентов из государств НАТО, которые присоединились к Альянсу после 1999 года.

«Уже появилось в повестке дня, что давайте будем обсуждать параллельно историю Донбасса, привяжем ее к тому, чтобы вернемся к Варшавскому договору и, собственно, страны НАТО, которые с 1999 года стали членами Альянса, должны вывести иностранные контингенты. Имеются в виду американские, германские, французские. То есть, начинаются вообще торги о другом», — объяснил эксперт.

Шлинчак считает, что Кремль рассматривает украинский вопрос не изолированно, а как средство влияния на другие международные договоренности. По его словам, Путин последовательно пытается связывать разные конфликты и переговорные процессы между собой.

«У меня всегда есть ощущение, что Путин играет в „матрешку“. То есть сначала был Крым, который был привязан к политической позиции в Киеве. Потом последовала полномасштабная война, которую он сейчас привязывает куда угодно. Он Трампа начинает увязывать с переговорами по Ирану, начинает обещать ему, что он закроет ему войну, соответственно, давайте будем меняться», — сказал он.

Отдельно эксперт предостерег от попыток воспринимать российскую агрессию как локальный конфликт, по завершении которого отношения с Москвой вроде бы можно будет восстановить в привычном формате.

По его убеждению, если Россию не остановить в Украине, угроза распространения агрессии остается актуальной и для других европейских государств. Шлинчак также обратил внимание, что часть европейских политиков до сих пор рассчитывает на возвращение к нормальным отношениям с Москвой и восстановление доступа к дешевому российскому газу.

«Если в Украине Путина не остановить, России не остановить, то вся эта агрессия пойдет дальше. Мне просто очень странно, что в Европе до сих пор думают, что они как-то переживут эту войну и потом вернутся к нормализации отношений и дешевому российскому газу», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы требований Москвы можно поднимать только после завершения войны и обеспечения надежных гарантий безопасности для Украины.

Мы ранее информировали, что в Кремле подвергли сомнению скорое проведение трехстороннего саммита Путина, Трампа и Зеленского.

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