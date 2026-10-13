Путин или Зеленский: Трамп ответил, кто больше хочет закончить войну в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президенты Украины и России действительно стремятся как можно скорее завершить войну, однако обе стороны оказались в тупике из-за одной общей проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами.

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Что сказал Трамп о завершении войны в Украине

На вопрос журналиста, почему он считает, что Путин хочет закончить войну больше чем Зеленский, Трамп упомянул свой опыт в переговорах.

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По его словам, остановить войну стремятся оба лидера, но они просто не знают, как это сделать.

«Думаю, Путин, наверное, этого хочет. Знаете, честно говоря, они оба хотят, чтобы это закончилось, но не знают, как этого добиться», — заявил Трамп.

По словам Трампа, между лидерами царит большая ненависть, но они оба стремятся к окончанию войны. Он отметил, что они просто не знают, как это сделать, и заверил, что поможет им достичь мира.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Дональд Трамп опроверг слухи, что американская разведка перестала делиться информацией из Украины, особенно в плане запуска российских ракет.

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Несмотря на это, ранее Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки 12 октября Украина не получила от партнеров преждевременного предупреждения о баллистическом ударе по Киеву.

К слову, Дональд Трамп раскрыл, куда Россия поставляет дизельное горючее.

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