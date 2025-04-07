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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
906
Время на прочтение
1 мин

Путин ищет отговорки: в СНБО сказали, как принудить диктатора к прекращению огня

Диктатор понимает только язык силы.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

США прямо говорят Путину, что бомбардировки Украины и гибель людей должны прекратиться. Он ищет отговорки.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"В питерских дворах за такое поведение в детстве его избивали. Поэтому он с тех пор понимает только язык силы", - подчеркнул Коваленко.

Ранее президент США Дональд Трамп, который сейчас имеет снисходительное отношение к Кремлю , вскоре может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой. Ведь Россия не демонстрирует готовность к уступкам и договоренностям.

Дата публикации
Количество просмотров
906
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