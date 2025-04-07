- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 906
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин ищет отговорки: в СНБО сказали, как принудить диктатора к прекращению огня
Диктатор понимает только язык силы.
США прямо говорят Путину, что бомбардировки Украины и гибель людей должны прекратиться. Он ищет отговорки.
Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"В питерских дворах за такое поведение в детстве его избивали. Поэтому он с тех пор понимает только язык силы", - подчеркнул Коваленко.
Ранее президент США Дональд Трамп, который сейчас имеет снисходительное отношение к Кремлю , вскоре может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой. Ведь Россия не демонстрирует готовность к уступкам и договоренностям.