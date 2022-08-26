Путин ищет "переговорщика": Пионтковский рассказал, кто может гарантировать "фюреру" "безопасную старость"

Ситуация в российской войне в Украине меняется, поэтому Москва будет искать путь к переговорам.

Российский диктатор Владимир Путин ищет себе "переговорщика". Сначала в этой роли был президент Франции Эммануэль Макрон, затем – турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган. Третьим вариантом может стать глава Китая Си Цзиньпин.

Такое мнение в эфире "24 канала" рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, кремлевский "фюрер" надеется, что переговорщики принесут ему "мир". Более того – сам диктатор якобы борется за собственную жизнь, ведь "Путин – подлец и фашист, но не шахид".

"Сначала такими посредниками были Макрон, Шольц и Драги – эта тройка, которую он послал (в Украину – Ред.) с "итальянским планом". Тогда у Путина было множество амбиций. Первым пунктом было предложено прекращение огня, вторым – двусторонние переговоры о" противоречивые территории "России и Украины", — подчеркнул Пионтковский.

Планы Москвы о сохранении оккупированных территорий провалились.

"Он (Путин – Ред.) "нанял" другого переговорщика — господина Эрдогана. Однако он взял за это огромную геополитическую цену", — подчеркнул публицист.

Именно поэтому сейчас главе Кремля нужен "переговорщик", гарантирующий ему жизнь. Стать таким "гарантом" может президент КНР Си Цзиньпин, считает Пионтковский.

"Китай уже не заинтересован в продолжении этой бессмысленной войны. Господин Си может гарантировать Путину безопасную старость в одном из даосских монастырей на территории Китая", — подчеркнул российский оппозиционер.

Напомним, аналитик Алексей Ежак, руководитель отдела региональной политики Национального института стратегических исследований считает, что в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин может уйти от дел. Произойти это может как по собственному Путину, так и под давлением российских элит.

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