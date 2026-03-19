Путин "исчез" из Кремля после убийства Хаменеи: что именно его напугало

Президент России Владимир Путин

Реклама

Президент России Владимир Путин уже более девяти дней не проводит публичных мероприятий в Кремле, что стало одной из самых длинных пауз в его графике. Это может быть связано с появлением деталей того, как США и Израиль выследили и ликвидировали руководство Ирана.

Об этом пишет российское издание «Агентство».

Путин не появляется на публике уже 9 дней

Из расписания Путина исчезли публичные мероприятия в Кремле: материалы на сайте администрации президента свидетельствуют о том, что последний раз диктатор участвовал в таком событии девять дней назад. Как отмечает издание, это одна из самых длинных пауз в его графике с начала года.

Реклама

В то же время отсутствие появлений Путина в Кремле совпало с масштабными перебоями Интернета в центре Москвы, которые в отдельных сообщениях связывают с ликвидацией верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Последним публичным мероприятием с участием президента РФ в Кремле было совещание по ситуации на мировом нефтяном и газовом рынках 9 марта.

После этого, согласно данным президентского сайта, Путин проводил только встречи с губернаторами, министром образования и главой «Сбера», а также заседания Совета безопасности в формате видеосвязи. В то же время нет уверенности, что все эти события происходили при его личном присутствии в Кремле. Подобные встречи нередко являются «консервами» — заранее записанными видео. Кроме того, участие в совещаниях онлайн хозяин Кремля может принимать из разных резиденций, ведь у него есть несколько одинаково оборудованных кабинетов.

Так, по информации Кремля, 18 марта Путин провел правительственное совещание дистанционно из резиденции в Ново-Огарево под Москвой. Как отмечала «Система», для этого использовался кабинет, идентичные которому есть также в Сочи и на Валдае.

Реклама

В этом году длинный перерыв между публичными мероприятиями в Кремле случался только раз — с 6 по 18 февраля: тогда сначала состоялось очное заседание Совета безопасности, а затем — встреча с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

В январе, после новогодних праздников, максимальный перерыв между визитами Путина в Кремль не превышал шести дней.

Путин испугался, когда узнал, как США и Израиль выследили Хаменеи

В публичном пространстве распространяются неподтвержденные, но настойчивые слухи о том, что в Кремле забеспокоились после информации о том, что убитого 28 февраля Хаменеи американское ЦРУ и израильский «Моссад» смогли отследить через систему городского видеонаблюдения (которая в Москве еще масштабнее). Об этом пишет политик Дмитрий Гудков.

Перебои с Интернетом в Москве также могут быть связаны с иранским фактором, пишет на сайте «Царьграда» бывший «министр госбезопасности „ДНР“ Андрей Пинчук.

Реклама

«Еще одно обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, — это возможное лечение нынешнего верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Москве. Не менее показательным является факт непрерывной охоты американских военных на иранских лидеров. Ранее был убит аятолла Али Хаменеи, следом США ликвидировали и фактического гражданского руководителя Ирана Али Лариджани. И всех их американцы могли выследить с помощью сети», — отмечается в публикации «Царьграда».

Как удалось ликвидировать Али Хаменеи?

По информации Financial Times, израильские военные ликвидировали Хаменеи авиаударом по его резиденции в Тегеране. Это стало возможным благодаря длительному отслеживанию перемещений аятоллы через городские камеры видеонаблюдения. Как сообщили источники издания, большинство дорожных камер в столице Ирана были взломаны и в течение лет передавали изображения на серверы в Израиле.

Накануне, 17 марта, также появилась информация о ликвидации еще одного влиятельного иранского деятеля — секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который играл важную роль во взаимоотношениях между Москвой и Тегераном.

Состояние здоровья Путина — что известно

К слову, осенью 2025 года усилились слухи о критическом состоянии здоровья Путина. Причиной стали новые кадры, где были заметны опухшие вены на руках, тремор ног и болезненный вид кожи. Несмотря на отрицание Кремля, СМИ и эксперты, ссылаясь на утечки из разведки, обсуждают вероятность наличия у диктатора рака поджелудочной железы и болезни Паркинсона. Сообщалось, что президент РФ страдает от сильной боли, использует стероиды и инъекции, которые вызывают отеки лица и провалы в памяти.

Реклама

В марте этого года в Сети появилось и быстро исчезло видео, где Путин более 30 секунд страдает от сильного кашля во время записи речи. Случайная публикация такого момента в официальных каналах Кремля может свидетельствовать о внутреннем саботаже, ведь это разрушает имидж «сильного лидера». Этот инцидент, вместе с заметным дрожанием конечностей и ковылянием, снова спровоцировал обсуждение среди экспертов и разведки относительно вероятной болезни Паркинсона у диктатора.