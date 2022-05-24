Путин "исчезнет в санатории": экс-глава британской разведки сообщил, кто и когда может сменить диктатора

Путин "исчезнет в санатории": экс-глава британской разведки сообщил, кто и когда может сменить диктатора

В 2023 году Владимир Путин уже не будет президентом РФ. Его на фоне заявлений о том, что он теряет контроль над властью из-за болезни, отправят в санаторий для лечения "из которого он уже не выйдет как лидер России".

В апреле сообщалось, что Путин болеет раком и его круглосуточно наблюдает врач-специалист, а на прошлой неделе российский президент даже пропустил уже несколько военных встреч из-за лечения.

Об этом заявил бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав, пишет Daily Mail.

"Я думаю, что к 2023 году он уйдет, но, вероятно, в санаторий, из которого он не выйдет как лидер России. Я не говорю, что он не выйдет из санатория, но он больше не будет лидером России. Это способ сдвинуть дело без переворота", — говорит бывший руководитель Ми-6

Дирлав также считает, что заменит главу Кремля, скорее всего, Николай Патрушев, секретарь Совета национальной безопасности РФ и один из любимых "силовиков" Путина.

В то же время, бывший глава британской разведки предполагает, что "в течение следующего года, 18 месяцев, возможно, что-то распадется". Под этими словами он предполагает, что в России может прийти конец режиму Путина, но это не значит, что он исчезнет. И причина этого широкомасштабная война в Украине, которую РФ начала три месяца назад – 24 февраля.

"Несомненно, что эта украинская операция — катастрофа. Экономика в беспорядке, санкции действительно начнут вредить в ближайшие три-шесть месяцев, будет очень высокая инфляция, и более того, в военном плане это полное фиаско", — отмечает Дирлав.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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