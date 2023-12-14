"Путин использует это против вас": Зеленский на саммите ЕС выступил с мощной речью

Президент обратился к участникам саммита с призывом: "Не предавайте народ и его веру в Европу".

Президент Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС 14 декабря в видеорежиме и отметил важность положительного решения о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Выступление Зеленского на саммите ЕС

"Сегодня особый день. И этот день войдет в нашу историю. Хорошо это или плохо для нас – история зафиксирует все. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что в 2023 году "мы не совершили ни одной ошибки" и Европа достойно пережила этот год. Не было ни трусости, ни нерешительности. В то же время, президент России Владимир Путин ничего не получил за год – ни в боях против Украины, ни в попытках разъединить и унизить европейцев.

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"В этом году он потерял все. Важно, что он проиграл не только в Украине, но и во всех аспектах европейской жизни. Европа сохранила свое единство. Европа не позволила втянуть свой народ ни в один из кризисов, о которых всегда мечтает Кремль", – сказал Зеленский.

"Очень важно, чтобы Европа не впала в нерешительность"

Он также выразил убеждение, что сейчас не время для полумер и колебаний, и это поняли в Европе. Там было принято решительные решения и они были эффективно реализованы.

"Очень важно, чтобы Европа сегодня снова не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали не заслуживающей доверия. Или как неспособную принимать решения, которые она подготовила сама", — отметил украинский президент.

Он отметил, что "сегодня тот день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка Путина станет наградой за встречу в Брюсселе".

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Украина приняла все ключевые законы

Зеленский поделился, что во время общения в последние дни со многими европейскими партнерами он не услышал ни одного контраргумента, почему не должен быть реализован план, согласованный всей Европой.

"В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – и я подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства. Сегодня день для политического решения в ответ на то, что мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года — утверждение переговорной базы для продвижения вперед. Никакой бюрократии. Все очень понятно", — рассказал глава государства.

Он добавил, что это не то, что нужно политикам, а то, что нужно людям.

"Все те люди в окопах, которые каждую ночь сбивают беспилотники и ракеты… И все работающие, чтобы дети могли учиться даже под постоянным российским террором, а врачи могли спасать жизнь, даже когда Россия пытается уничтожить наши энергетические или коммуникационные системы", – заявил Зеленский.

Он добавил, что решение об открытии переговоров о вступлении также жизненно важно для всех тех в странах ЕС, кто верит, что Европа сможет избежать возвращения в старину бесконечных безрезультатных споров между столицами.

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Президент Украины также сказал, что Европа заслуживает быть сильной, а ее сила – в единстве и решительности. Европа заслуживает достойной политики, соблюдения соглашений и того, чтобы люди знали, что их не обманули.

"Не предавайте народ и его веру в Европу"

Зеленский напомнил, как 10 лет назад в Украине поднялись под флаги Евросоюза. Для украинцев это было символом правды, таким это должно оставаться.

"Прошу вас сегодня об одном – не предавайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что сохранит Европейский Союз живым?" – отметил глава государства.

"Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пас из Брюсселя в виде негатива по отношению к Украине. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую – и единственную – победу года. Европа должна победить, договоренности должны выполняться, а слова должны иметь значение", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, на саммите ЕС 14-15 декабря планируется принять положительное или негативное решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Против положительного решения выступает венгерский премьер Виктор Орбан.

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