Путин использует мирные переговоры ради другого: Портников раскрыл его замысел

Владимир Путин / © Associated Press

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За переговорами о мире может скрываться совсем другой расчет Кремля. Вместо реального стремления остановить войну Москва использует дипломатический процесс для налаживания контакта с администрацией США.

Об этом в программе «Черный ящик» в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил журналист Виталий Портников.

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Зачем Путину мирные переговоры с Украиной

По его словам, для подлинного урегулирования конфликта необходимо желание обеих сторон. Однако пока Москва демонстрирует совсем другие намерения.

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«Нужно, чтобы окончание войны желала Украина, которая стала жертвой неоправданной агрессии. Но нужно, чтобы и окончание войны желала Россия, которая, в свою очередь, как вы видите, делает все возможное, чтобы война продолжалась», — отметил он.

Журналист подчеркнул, что когда агрессор стремится продолжать боевые действия, а другая сторона ищет мир, любые переговоры превращаются в обычную имитацию мирного процесса без реальных результатов.

По мнению журналиста, переговоры с американцами для Кремля — это не шаг к миру, а лишь попытка Путина найти подход к Трампу, интересующемуся исключительно мирным процессом.

«То есть Трампу нужны переговоры, а Путину нужен Трамп. И если он думает, как ему найти общий язык с американским президентом, то он, в свою очередь, считает, что если Трампу нужен мирный процесс, то он будет его имитировать», — пояснил журналист.

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В заключение Виталий Портников предостерег, что втягивание в дискуссии о возможных условиях завершения войны несет серьезный риск для Украины и ее западных партнеров, поскольку они могут незаметно принять навязанный Москвой формат.

«Мы действительно с вами играем по российским правилам сейчас. Попадаем в ту самую ловушку, которую так искусно расставил Путин», — резюмировал он.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

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В свою очередь в Кремле нагло заявляют, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, там высказались, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

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