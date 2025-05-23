Дональд Трамп. / © Associated Press

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Российский "фюрер" Владимир Путин использует нехватку осведомленности президента США Дональда Трампа о истории Украины и войне в свою пользу. Похоже, глава Белого дома больше не желает участвовать в мирном урегулировании, потому что это сложно.

Об этом говорится в материале Time старшего корреспондента Time Саймона Шустера.

После разговора по телефону с Путиным Трамп публично заявил, что только Киев и Москва должны вести переговоры по прекращению боевых действий. Мол, "только они знают все подробности". Шустер отмечает, что это фактически было признанием недостатка знаний со стороны президента США, обычно приписывающего себе экспертность во всех сферах.

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Некомпетентность Трампа

Украинские и европейские дипломаты не раз пытались объяснить американскому лидеру сложность конфликта. Впрочем, натыкались на "стену невежества" в администрации Белого дома. В свою очередь, Путин "искусно использует этот вакуум знаний", навязывая Вашингтону собственные трактовки в форме исторических монологов и "отборных фактов".

Один из западных дипломатов назвал отношение США к Украине по Трампу "мессианским". Более того, по его словам, в Белом доме "словно все знают и ничего не хотят слышать".

Одним из примеров неуверенности в этой теме стал советник Трампа Стив Виткофф, который не смог четко назвать даже оккупированные регионы.

Заметим, что бывший канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Time в прошлом году вспоминал, что долгие дебаты с Путиным были "трудным опытом": “Я действительно спорил с ним, говоря: пожалуйста, поймите, если политики начнут смотреть в учебники истории, где были их границы раньше, то сотни были раньше”.

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Переговоры с Путиным требуют владения фактами. Впрочем, в Белом доме, похоже, нет этих навыков, считает автор статьи.

"Во время своего первого президентского термина Трамп редко читал книги с краткими справками, подготовленные разведывательным сообществом, которое отреагировало, сжимая необходимую ему информацию до одного листа бумаги с наглядными пособиями.

Трампа относительно войны

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призвал Трампа и его высокопоставленных помощников приехать в Украину и увидеть войну своими глазами, но никто не согласился. Вице-президент Джей Ди Вэнс даже назвал это "пропагандистским туром".

Кроме того, бывшая госпожа посол США в Киеве Бриджит Бринк не смогла добиться внимания Белого дома. Более того, попытки донести реальную ситуацию на фронте не имели влияния на формирование политики. Поэтому она и уволилась.

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По ее словам, политика нынешней администрации Трампа изначально заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора – Россию.

В Time считают, что Белый дом после разговора Трампа с Путиным не заинтересован вообще оказывать давление на любую из сторон конфликта. Поскольку урегулирование войны "оказалось гораздо сложнее, чем он (Трамп) думал".

Напомним, The Atlantic пишет о том, что Трамп дарит Путину очередную победу. Американский лидер, обещавший завершить войну в Украине, теперь готовится отойти от мирного процесса, что фактически позволяет Путину затягивать конфликт и укреплять свои позиции.

Президент Чехии Петр Павел заявляет о том, что выход США из переговорного процесса по прекращению огня в Украине станет "подарком" для Кремля. Он убежден, что Москва сознательно затягивает мирный процесс своими заявлениями о якобы "подготовке меморандума". Это позволяет России выиграть несколько месяцев и избежать ответственности.

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Заметим, издание The Wall Street Journal со ссылкой на троих человек сообщало, что Трамп во время разговора по телефону с европейскими лидерами 19 мая признал, что "фюрер" Путин не готов к завершению войны в Украине. Диктатор считает, что он побеждает.

Дата публикации 10:57, 21.05.25 Количество просмотров 280 Трамп прекращает помощь Украине ради торговли с Россией?!