Путин использует Трампа, чтобы выиграть время в войне: заявление главы МИД Эстонии

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент России Владимир Путин использует начатый с участием США переговорный процесс только для того, чтобы выиграть время на поле боя.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью USA TODAY 22 сентября в Нью-Йорке, где он участвует в мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН.

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Цахкна заявил, что не видит готовности российского президента переходить к реальному следующему этапу мирного процесса. В то же время, он признал, что все заинтересованы в завершении войны.

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"Путин просто использовал Трампа, чтобы выиграть больше времени и оказывать большее давление на Украину", - сказал министр иностранных дел Эстонии.

По его словам, усилия президента США Дональда Трампа по завершению войны добросовестны, однако сейчас необходимо усиливать давление именно на Москву и поддерживать Украину.

Переговоры продолжаются, но Россия не прекращает войну

Мирный процесс с участием США в последние месяцы остается одним из главных дипломатических направлений. В то же время Кремль заявляет о готовности вернуться к трехстороннему формату, но конкретных договоренностей о прекращении боевых действий до сих пор нет.

В начале сентября в Москву приезжали переговорщики Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а на следующий день они отправились в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским. После этих встреч в Вашингтоне говорили о возможности нового раунда переговоров с участием Украины, России и США.

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В то же время, одним из ключевых вопросов переговоров остается возможное энергетическое перемирие. Украина заявила о готовности к ответным шагам, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и продовольственному экспорту.

На фоне этого Дональд Трамп планировал обсудить с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Украинская сторона также говорила о возможности договоренностей по морскому перемирию.

Переговоры Украины, США и РФ — последние новости

Переговорный процесс активизировался после визитов американских представителей в Москву и Киев. В ходе встречи в Киеве Уиткофф и Кушнер представили обновленные предложения по миру, однако прорыва в переговорах не произошло. Среди сложных вопросов остался территориальный, в частности будущее оккупированных территорий Донбасса.

После этого Вашингтон заявил о готовности продолжать диалог и рассматривать Генеральную ассамблею ООН как площадку для дальнейших контактов. Украина со своей стороны сообщила о работе над договорами безопасности, усилением ПВО и возможными шагами для деэскалации.

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Непосредственно перед встречей с Трампом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к ответным шагам для деэскалации, если российские удары по энергетике и критической инфраструктуре прекратятся. Речь также идет о защите украинского продовольственного экспорта.

В то же время, Россия не демонстрирует готовности прекратить боевые действия на этот период. Именно на этом фоне слова Цахкны о том, что Кремль может использовать переговоры для получения времени, прозвучали в преддверии новых дипломатических контактов в Нью-Йорке.

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