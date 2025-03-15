Путин использует войну в Украине для продвижения своих глобальных интересов

Российский диктатор Путин пытается расширить планку переговоров по завершению войны в Украине до глобального уровня.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат, директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский.

Он заявил, что это отражает философию российского диктатора Путина, для которого уже все стало философией войны.

"Его мировоззрение ориентировано на войну, и это, вероятно, останется неизменным до конца его жизни. Для Путина война является смыслом его существования и действий Российской Федерации в будущем. В то же время он, вероятно, думает о наследственности власти в России, стремясь закрепить нынешний режим на десятилетие вперед. .Хотя эти планы могут быть нереалистичными, именно такая идея доминирует в мышлении Путина и его окружения", — отметил Лубкивский.

Он заявил, что Путин хочет обсуждать широкий спектр вопросов, начиная от Арктики, позиций РФ на севере, в Северном море к передней Азии, ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, Иране и других регионах. Дипломат заявил, что именно это определяет мотивацию действий Путина.

"Украину не рассматривают как собеседника, а Европу пытаются оттеснить от переговорного процесса. Для американской администрации такая позиция, вероятно, не естественна, но она принимает такой подход. Речь идет о переговорах между ядерными сверхпотугами, и Трамп это понимает. Это создает важную задачу для украинской дипломатии. в процессе мирного урегулирования. Их участие должно быть не только политическим, но и практическим, в частности в оборонно-военном значении", — сказал он.

Дипломат заявил, что перспективно направление защиты украинского неба и создание соответствующего защитного купола. Он заявил, что таким образом к переговорам модно привлечь европейские страны.

В свою очередь, по мнению Лубкивского, политика Дональда Трампа непредсказуема, поэтому необходимо быть готовыми к разным сценариям, включая худшие. В Кремле могут рассчитывать, что создание большого количества конфликтов в мире не позволит США все контролировать. Это точка уязвимости, которая может влиять на будущую позицию Трампа.

"Я верю, что в американской администрации и среди республиканцев есть те, кто понимают, что поражение США в Украине будет означать поражение всего Запада и Америки. Это будет иметь серьезные последствия для глобального лидерства Америки. Сегодня решается, насколько американская дипломатия сможет найти инструменты для давления на Путина. От этого зависит международное лидерство. Россию. Если Путин будет продолжать свою политику унижения американской администрации, это повлечет за собой закономерную реакцию США, ведь потеря Украины является неприемлемой ценой на международной арене", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, возможен ли возврат ЗАЭС по результатам переговоров.

Мы ранее информировали, что в США рассказали об итогах встречи Виткоффа с Путиным.

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