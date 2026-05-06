Путин испугался за свой парад: в Европе отреагировали на отказ РФ от перемирия

Отказ России от предложенного Украиной перемирия подтверждает отсутствие желания Кремля к реальному миру. В то же время, инициатива Москвы «прекратить огонь» на 9 мая — это лишь попытка обеспечить проведение парада на Красной площади.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна, сообщает издание ERR.

«Продолжив атаки этой ночью, Россия подтвердила, что не заинтересована в настоящем мире. Как и ожидалось, ее собственное предложение о перемирии на 8 и 9 мая было направлено не на начало переговоров, а исключительно на то, чтобы беспрепятственно провести ежегодный пропагандистский парад на Красной площади», — отметил Тсакхна.

По его словам, то, что Россия впервые за десятилетие сократила масштабы празднования, лишь подчеркивает слабость режима Кремля и его страх перед Украиной.

Он также обратил внимание на то, что подготовка к параду в этом году свидетельствует о внутренней неуверенности Кремля.

«Россия всегда стремилась показать себя мощным военным государством, и парад Победы в Москве был ключевым элементом этого имиджа», — заявил эстонский министр.

РФ сорвала режим тишины — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин сорвал перемирие, которое должно было начаться уже этой ночью мая. С 00:00 было зафиксировано 1820 нарушений тишины. В частности, 30 штурмовых действий, более 20 авиационных ударов. По его словам, Украина будет действовать зеркально.

Заметим, РФ сорвала режим тишины, нанеся удары по нескольким областям Украины. В частности, в Запорожской области под прицелом оказался объект промышленной инфраструктуры, а в Харькове — обычные жилые дома.

