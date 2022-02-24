"Путин избрал путь кровопролития": Джонсон обещает решительный ответ Москве

Британский премьер поговорил по телефону с Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал решительный ответ РФ за нападение на Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я appalled by horrific events в Украине и им предстоит Presidente Zelenskyy для обсуждения Next steps. Опубликовано Boris Johnson Среда, 23 февраля 2022 г.

"Президент Путин избрал путь кровопролития и разрушения, начав это неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно", — подчеркнул британский премьер.

Российское вторжение в Украину глава правительства Британии назвал "ужасающими событиями".

Джонсон также сообщил, что у него был телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "обсудить дальнейшие шаги".