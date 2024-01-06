Путин издал приказ о предоставлении украинским детям гражданства РФ – реакция МИД Украины

Президент-диктатор Владимир Путин издал приказ о предоставлении украинским детям гражданства России. Документ предусматривает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению президента Российской Федерации, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление на поступление в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что этот очередной "нормативно-правовой акт", кроме его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продления вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей – граждан Украины, которые во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию России.

"Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, ничтожны и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину. Министерство иностранных дел Украины в очередной раз отмечает, что все дети-граждане Украины, которые были принудительно перемещены на территорию РФ под надуманным предлогом так называемой "гуманитарной защиты", остаются гражданами Украины. Украинские власти продолжают принимать все возможные меры для защиты их законных прав и свобод", — говорится в сообщении МИД.

Там также отметили, что настоящая ценность этого "указа" состоит лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.

МИД призывает Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, являющегося одним из признаков геноцида, а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МКС ордер на арест Владимира Путина, осуществив необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия.

Напомним, Подоляк объяснил, какими методами Россия надеется выиграть войну.

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