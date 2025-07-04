"Путин издевается над вами": в США раскритиковали Трампа за слабость перед диктатором

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Американский конгрессмен-республиканец Дон Бэкон раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за его политики по поводу агрессорки России и ее диктатора Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Член палаты представителей США обратился к Трампу и подчеркнул, что его политика "по России не работает", а потому "пора изменить стратегию".

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"Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Вот сегодняшний Киев. Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов. Нам нужны самые жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - подчеркнул американский политик.

По его словам, "Путин наслаждается террором с помощью дешевого иранского и северокорейского оружия" и "продолжает свои империалистические извращения". Бекон отмечает, что после аудита необходимо немедленно предоставить Украине дополнительные средства ПВО и утвержденного оружия, чтобы помочь остановить эту абсолютную распущенность.

"Пока американцы наслаждаются звуками фейерверков в честь Независимости нашей страны, военный преступник Путин, проигрывающий свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которая существует еще до появления Москвы", - заявил американский конгрессмен.

Напомним, конгрессмен-демократ Евгений Виндман разозлился из-за остановки поставок некоторого американского оружия Украине. США должны «скорректировать свой курс» помощи Киеву.

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The Hill пишет о том, что в Сенате начался бунт против президента Соединенных Штатов. Демократы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс объявили о начале расследования действий его администрации, которая в течение более пяти месяцев не вводила новых санкций против России.

К слову, накануне Трамп побеседовал с Путиным. Американский лидер признался, что во время общения не достиг ни одного прогресса. По его словам, это был довольно длинный разговор, но безрезультатный.

Дата публикации 12:24, 03.07.25 Количество просмотров 183 Замораживание оружия для Украины от США! Россия не сдерживает радости! Что же происходит?