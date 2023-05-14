Путин изолирует свою страну своим присутствием в Кремле – Зеленский

Зеленский убежден, что Путин своим пребыванием в должности президента и продолжением своей политики все больше изолирует Российскую Федерацию от цивилизованного мира.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью представителям итальянских СМИ во время официального визита в Италию, пишет официальный сайт главы государства.

«Он точно теперь далеко от России, у которой были связи с цивилизованным миром. Сегодня он изолирован. Своим присутствием в Кремле он изолирует людей, свою экономику, свою историю, свой язык. Все, что у них было накоплено, он стер. И стер наши отношения, потому что пришел к нам со своей агрессией, неспровоцированной войной», – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины выразил убеждение, что российскому лидеру безразличны люди – не только украинцы, но и граждане его страны, – поэтому пришедшие на украинскую землю российские войска демотивированы с самого начала этой захватнической войны.

«У него нет сильной армии. У него есть миллионы людей, которые он бросает под танки. И у него было много советской техники», – сказал глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что у главы Кремля все меньше оправданий для своих действий в Украине. В нынешнем президенте России все меньше верит его общество, бизнес и даже окружение.

«Он обещал им скорую победу, а победы и в помине нет. Все это некомфортно, с этими людьми уже никто не общается, серьезный бизнес выходит из РФ, бизнес на территории Европы и мира, где есть партнерство России, не хотят иметь общих контрактов. Все это влияет на большое количество людей, и они этого не хотят, потому что каждый день у них сложности… Это и есть изоляция», – рассказал глава государства.

В то же время, по убеждению Владимира Зеленского, российское общество сейчас не так закрыто, как было при Советском Союзе, и не готово снова жить в изоляции, поэтому будет давить на президента РФ.

«Каждый день настроение там, внутри государства, ухудшается. Они будут давить на него», – отметил президент Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина близится к победе, ежедневно выталкивая врага со своей территории. В частности, он отметил, что наша страна очень основательно готовится к контрнаступлению.

«Мы очень серьезно готовимся. И очень серьезные шаги будут обязательно. Я знаю, что мы все мотивированы – не только те, кто знает весь этот замысел, но и наш народ», – добавил Владимир Зеленский.

Он отметил, что не может назвать точной даты начала контрнаступления, но когда это произойдет, вы точно это увидите, а Россия это точно почувствует.

Президент подчеркнул, что украинский народ верит в победу, а первые важные шаги будут в скором времени.

Напомним, ранее Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Мол, вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

Также глава украинского государства заявил, что скоро будут первые важные шаги по контрнаступлению. Вместе с тем, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и начале контрнаступления не будет помогать Украине, а наоборот — будет мешать.

К тому же, президент Зеленский считает, что победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам. Глава государства выразил оговорку, что в случае проигрыша Украины в войне, российская агрессия пойдет дальше и распространится на страны НАТО и Европейского Союза, и тогда уже обществам европейских государств придется отправлять своих детей, родителей на войну.

Читайте также: