«Путин как Гитлер в 1943 году»: дипломат объяснил, почему Россия приближается к поражению

Путин и Гитлер

Совместные усилия США, Европы и Украины могут приблизить поражение России, однако для этого необходимо активнее работать с американскими политиками и объяснять реальную угрозу со стороны Москвы.

Об этом в эфире Эспрессо заявил литовский дипломат Жигимантас Павилионис, глава UNITED4UKRAINE и заместитель председателя Комитета иностранных дел Сейма Литвы.

«По-моему, Путин действует как Гитлер в 1942-1943 годах, он пугает, собирает силы, но его экономика уже распадается. В российской армии много смертности, потому что Украина действует очень эффективно», — подчеркнул он.

По словам дипломата, поведение Кремля по отношению к гражданскому населению также свидетельствует о приближении поражения.

«Даже если посмотреть, что Путин делает с гражданскими, то это то, что Гитлер делал с евреями, приближаясь уже к своему военному поражению. Когда вы все больше проигрываете на линии фронта, начинаете действовать негуманно — убиваете гражданских, а это конец истории», — сказал Павилионис.

Он убежден, что поддержка США является ключевой для победы над Россией.

«Я считаю, что мир понял — если мы возьмем США на нашу сторону, а мы их не потеряем, несмотря на усилия РФ, то никто не сможет победить наши силы», — подчеркнул дипломат.

Павилионис также выразил мнение, что Российская Федерация может повторить судьбу Советского Союза.

По его словам, вторжение СССР в Афганистан стало одним из факторов краха советского государства, и нынешняя война против Украины может иметь подобные последствия для России.

«У меня есть ощущение, и это не только мои слова, — мы приближаемся к концу РФ. Это мнение многих наших американских друзей, что лето может быть достаточно успешным временем для Украины, если мы будем много работать, если американцы поймут, что россияне враги, а не друзья», — отметил он.

Дипломат призвал украинских политиков активнее работать с американскими партнерами.

«После Ирана, думаю, у нас будет больше поддержки. США с другой стороны планеты есть политики, которые с нами не знакомы, не бывали на передовой, не боролись с россиянами, поэтому, пожалуйста, будьте активными. Все украинские депутаты, представители власти и оппозиции должны объединиться и еженедельно посещать Соединенные Штаты, чтобы объяснять», — отметил Павилионис.

По его словам, украинские политики должны действовать вместе с европейскими союзниками, чтобы усилить поддержку Украины.

«Будьте активны, объединяйтесь с европейцами, и вместе мы победим в этой войне», — подчеркнул дипломат.

Он также упомянул слова британского премьера Уинстона Черчилля об американцах.

«Надо упомянуть, что Черчилль говорил об американцах, отмечая, что они поступают правильно, когда теряют все другие альтернативы. Черчиллю потребовалось три года, чтобы убедить Рузвельта в том, что нужно полностью аннигилировать Гитлера», — сказал Павилионис.

«Будем работать над этим. Я уверен, что мы не только победим Российскую Федерацию, но и откроем двери НАТО для Украины. Может быть, не с этим президентом, возможно, с новым президентом, но я уверен, что мы это сделаем», — резюмировал глава UNITED4UKRAINE.

