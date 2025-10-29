Диктатор Путин / © Associated Press

Американская разведка в октябре проинформировала членов Конгресса США, что диктатор Путин «более чем когда-либо раньше» настроен продолжать военную агрессию против Украины и не планирует останавливать наступление.

Об этом сообщили NBC News два высокопоставленных чиновника в США, в том числе один из представителей Конгресса.

По словам собеседников, спецслужбы не фиксируют никаких сигналов о том, что Россия готова идти на компромиссы по вопросу Украины — даже несмотря на попытки президента США Дональда Трампа организовать мирные переговоры.

«Путин сегодня зациклен на своей позиции продолжать войну больше, чем когда-либо раньше», — отмечают американские чиновники.

Разведка добавляет, что, несмотря на большие потери в войсках и внутренние экономические трудности, Кремль пытается удержать контроль над украинскими территориями, а также расширить влияние, чтобы таким образом оправдать колоссальные человеческие и финансовые затраты.

В Белом доме от комментариев по поводу аналитики разведки отказались, ссылаясь на публичные заявления Дональда Трампа. Там также напомнили о мощных санкциях Минфина США, наложенных на крупные российские энергетические компании — «Роснефть» и «Лукойл».

«Как заявил президент, это чрезвычайные санкции против двух крупных нефтяных компаний, которые, как он надеется, помогут покончить с войной», — отметили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что ожидание результатов переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином тормозит финализацию плана прекращения войны в Украине.

Мы ранее информировали, что Путин поставил перед военным командованием задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.