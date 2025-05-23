Путин категорически против привлечения Ватикана к мирным переговорам: какая причина

Папа Римский / © Associated Press

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Лидеры США и Европейского Союза рассматривают Ватикан как потенциального посредника в возобновлении мирного диалога между Россией и Украиной.

Об этом пишет издание Bloomberg.

«Инициатива приобрела новый импульс после того, как Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV проявил интерес к участию в урегулировании конфликта, что также подтвердила премьер Италии Джорджия Мелони. Однако Москва не проявляет интереса к участию в переговорах при посредничестве Святого Престола — в частности, российское руководство не рассматривает возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или в другую страну для участия в переговорах», — пишут журналисты.

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Издание отмечает, что российские чиновники концентрируются на техническом уровне стартовавших на прошлой неделе в Стамбуле переговоров и надеются, что они будут продолжаться там.

Между тем, западные партнеры обсуждают возможность привлечения Ватикана как нейтрального организатора или модератора встреч, однако участие России остается под вопросом.

Со своей стороны США ведут активную коммуникацию с Украиной, пытаясь гарантировать продолжение переговоров, в то же время давая понять Москве, что желают избежать участия в переговорах жестких фигур типа Владимира Мединского.

Напомним, Папа Римский предложил Ватикан для прямой встречи Украины и РФ. По его словам, после того, как президент РФ Владимир Путин не явился на саммит в Стамбуле, который сам и инициировал, Ватикан расценил итоги встречи как «трагические».

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Папа Лев XIV хочет, чтобы обе стороны конфликта встретились лицом к лицу в Ватикане.