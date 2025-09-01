Путин, Китай и Индия: создает ли новый блок угрозу миру в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин использовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, чтобы показать Западу, что он не потерял внешней поддержки даже после трех лет войны в Украине.

Об этом пишет издание El Pais.

Для Путина заграничные поездки стали своеобразным испытанием дипломатической устойчивости, и на этом форуме он встретился с лидерами двух наиболее густонаселенных стран мира – Китая и Индии, демонстрируя формирование альтернативной оси влияния по сравнению с Соединенными Штатами.

Путин высоко оценил "усилия" и "предложения" Китая и Индии по "содействию урегулированию украинского кризиса". По его словам, конфликт в Украине возник якобы не из-за российского вторжения 2022 года, а из-за государственного переворота 2014 года, который, по мнению Кремля, спровоцировал Запад.

Российский президент также дал понять, что договоренность с президентом США Дональдом Трампом на саммите в Аляске открывает возможности для мира. В то же время, он обвинил Запад в “постоянных попытках втянуть Киев в НАТО”, что, по его словам, создает угрозу безопасности России.

Во время двусторонних встреч Путин пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который "приветствовал недавние усилия по достижению мира" и призвал все стороны к "конструктивному движению вперед". Также Путин встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, оба высоко оценили двусторонние энергетические соглашения и выразили готовность содействовать мирному урегулированию в Украине.

Саммит ШОС, в котором приняли участие более 20 лидеров, завершился подписанием итоговой декларации, осуждающей односторонние санкции и призывающей к созданию регионального банка развития. Украина в документе не упоминается, подчеркивается же важность многостороннего подхода и обсуждаются вопросы безопасности и экономики.

Китайский лидер Си Цзиньпин назвал ШОС платформой для "настоящей многосторонности" и развития нового экономического и военного порядка, противостоящего гегемонии США. Коллективное фото участников саммита символизирует единство Китая, России и Индии в попытке демонстрировать общую позицию перед миром.

Итоговая декларация отражает стремление евразийских партнеров формировать собственную повестку дня по широкому спектру вопросов – от региональной безопасности до глобального управления. В документе осуждается эскалация конфликта в Газе и действия, приведшие к жертвам среди гражданского населения. Отдельно критикуется "военная агрессия" Израиля и США против Ирана, отмечается необходимость обеспечить безопасность атомных объектов даже во время конфликтов.

Несмотря на заявления Путина по Украине, совместная декларация государств-членов ШОС не содержит никакого упоминания о войне на европейской территории.

Ранее специальный корреспондент Sky News Айвор Беннет заявил, что визит Путина в Китай стал "демонстрацией солидарности в условиях санкций".